Супрун проиллюстрировала пост о геморрое фотографией Дубинского

Экс-руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун написала пост о лечении геморроя и проиллюстрировала его фотографией нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского.

Источник: пост Супрун в Facebook.

Прямая речь: "В ближайшее время сообщу об успехе в судебном процессе относительно фейков Дубинского, а пока расскажу о приближенной теме – геморрое".

"Наши советы стандартные: чтобы не было геморроя, больше двигайтесь, контролируйте вес, ешьте больше овощей и цельнозерновых злаков, вовремя обращайтесь к врачу, и меньше читайте новости в туалете и от туалетных медиа".

Детали: Свой пост Супрун проиллюстрировала фотографией улыбающегося Дубинского с подписью "Что следует знать о геморрое".

Предыстория: