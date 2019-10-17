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Супрун проиллюстрировала пост о геморрое фотографией Дубинского

Четверг, 17 октября 2019, 09:34

Экс-руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун написала пост о лечении геморроя и проиллюстрировала его фотографией нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского.

Источник: пост Супрун в Facebook.

Прямая речь: "В ближайшее время сообщу об успехе в судебном процессе относительно фейков Дубинского, а пока расскажу о приближенной теме – геморрое".

"Наши советы стандартные: чтобы не было геморроя, больше двигайтесь, контролируйте вес, ешьте больше овощей и цельнозерновых злаков, вовремя обращайтесь к врачу, и меньше читайте новости в туалете и от туалетных медиа".

Детали: Свой пост Супрун проиллюстрировала фотографией улыбающегося Дубинского с подписью "Что следует знать о геморрое". 

 

Предыстория:

  • В мае Дубинский обвинил Супрун в том, что "под видом реформ" она занимается хищением и отмыванием бюджетных средств. Он называл и.о. министра "Доктором Смерть" и "воровкой".
  • Сообщество "По ту сторону новостей" опровергло заявления Дубинского, указав, что он в своем материале ссылался на фейковые письма от руководства Тернопольского медуниверситета, фейковые расчеты с заоблачными суммами и поддельные письма от Минздрава.
  • Супрун подала против того время ведущего программы "Гроші" на "1 + 1" Александра Дубинского иск о защите чести, достоинства и репутации с требованием опровергнуть дезинформацию.
  • В феврале Дубинский не смог подтвердить свои обвинения о заказности журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Перший").

Украинская правда

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Темы: СупрунСлуга народа
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