На поездку Зеленского к Трампу потратили 7,3 млн гривен

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Четверг, 17 октября 2019, 11:48

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США 23-26 сентября потратили 7,3 миллиона гривен.

Источник: ответ Государственного управления делами на запрос "Украинских новостей"

Детали: В частности, для обеспечения визита ГУД выделило на командировочные делегации 73,6 тыс. долларов и 119 тыс. гривен, на авиаперевозки - 3 млн 883,4 тысячи гривен, на оплату гостиницы - 56,7 тыс. долларов, суточные расходы делегации - 6,4 тыс. долларов.

В состав официальной делегации президента и первой леди вошли 22 человека.

В программе визита Зеленского сообщается, что президент в Нью-Йорке остановился в гостинице "Park Hyatt". Отель находится недалеко от Центрального парка и Таймс-сквер.

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Темы: Зеленский Трамп США Украина деньги


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