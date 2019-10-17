Визит президента Украины Владимира Зеленского в США 23-26 сентября потратили 7,3 миллиона гривен.

Источник: ответ Государственного управления делами на запрос "Украинских новостей"

Детали: В частности, для обеспечения визита ГУД выделило на командировочные делегации 73,6 тыс. долларов и 119 тыс. гривен, на авиаперевозки - 3 млн 883,4 тысячи гривен, на оплату гостиницы - 56,7 тыс. долларов, суточные расходы делегации - 6,4 тыс. долларов.

В состав официальной делегации президента и первой леди вошли 22 человека.

В программе визита Зеленского сообщается, что президент в Нью-Йорке остановился в гостинице "Park Hyatt". Отель находится недалеко от Центрального парка и Таймс-сквер.

Напомним: