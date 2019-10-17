В результате обстрела на Донбассе погиб старший матрос морской пехоты

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Четверг, 17 октября 2019, 12:42

16 октября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб старший матрос 36-й отдельной бригады морской пехоты Степан Криль.

Источник: Facebook-страница ОБрМП 36, "Новинарня"

Дословно: "Вчера, около 21.00, во время обстрела противником позиций наших защитников, получил несовместимое с жизнью ранение старший матрос Криль Степан Валерьевич".

Детали: По данным военных, Степан Криль был родом с Луганщины, защищал Родину с 2015 года. По данным издания "Новинарня", которая отслеживает все потери на фронте Донбасса, этот боец ​​- восьмая боевая потеря Объединенных сил в октябре.

Что было ранее: В утренней сводке Минобороны сообщалось об одном погибшем и одном раненом бойце за прошедшие сутки. Отмечалось, что 16 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня.

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Темы: Объединенные силы на Донбассе ООС Донбасс


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