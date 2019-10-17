Дело экс-главы Апелляционного суда Крыма пошло в суд
214 просмотров
Четверг, 17 октября 2019, 14:33
Прокуратура АРК 17 октября направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука.
Источник: сайт ведомства
Детали: Чернобука обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса), за что ему грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.
Следователи по делу выяснили, что экс-глава суда участвовал в "становлении и укреплении оккупационной власти" в Крыму, а также помогал России вести подрывную деятельность против Украины.
Предыстория:
- В ноябре 2018 года Чернобука задержали в Киеве.
- Перед этим, с июля 2018 года, экс-судья находился в розыске.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua