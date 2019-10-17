Дело экс-главы Апелляционного суда Крыма пошло в суд

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Четверг, 17 октября 2019, 14:33

Прокуратура АРК 17 октября направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука.

Источник: сайт ведомства

Детали: Чернобука обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса), за что ему грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

Следователи по делу выяснили, что экс-глава суда участвовал в "становлении и укреплении оккупационной власти" в Крыму, а также помогал России вести подрывную деятельность против Украины.

Предыстория:

  • В ноябре 2018 года Чернобука задержали в Киеве.
  • Перед этим, с июля 2018 года, экс-судья находился в розыске.

Украинская правда

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Темы: Крым суд оккупация криминал


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