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Боец подорвался на взрывном устройстве во время инженерной разведки

Четверг, 17 октября 2019, 15:10

17 октября боец ​​Объединенных сил при проведении инженерной разведки подорвался на замаскированном взрывном устройстве, ему оказывают помощь.

Источник: дневная сводка Министерства обороны Украины

Дословно: "Один наш воин получил ранение в результате подрыва на замаскированном неизвестном взрывном устройстве во время проведения инженерной разведки.

Военнослужащий эвакуирован в медицинское учреждение".

Детали: Место и другие обстоятельства этого инцидента не сообщаются.

С начала текущих суток до 12.30 четверга потерь вследствие обстрелов на Донбассе не было.

За сутки 16 октября в результате обстрела погиб один военнослужащий ОС, а еще один с ранением попал в один из военных мобильных госпиталей.

Темы: ДонбассООСвойна
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