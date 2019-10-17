Боец подорвался на взрывном устройстве во время инженерной разведки
Четверг, 17 октября 2019, 15:10
17 октября боец Объединенных сил при проведении инженерной разведки подорвался на замаскированном взрывном устройстве, ему оказывают помощь.
Источник: дневная сводка Министерства обороны Украины
Дословно: "Один наш воин получил ранение в результате подрыва на замаскированном неизвестном взрывном устройстве во время проведения инженерной разведки.
Военнослужащий эвакуирован в медицинское учреждение".
Детали: Место и другие обстоятельства этого инцидента не сообщаются.
С начала текущих суток до 12.30 четверга потерь вследствие обстрелов на Донбассе не было.
За сутки 16 октября в результате обстрела погиб один военнослужащий ОС, а еще один с ранением попал в один из военных мобильных госпиталей.