Боец подорвался на взрывном устройстве во время инженерной разведки

340 просмотров
Четверг, 17 октября 2019, 15:10

17 октября украинский боец ​​Объединенных сил при проведении инженерной разведки подорвался на замаскированном взрывном устройстве, ему оказывают помощь.

Источник: дневная сводка Министерства обороны Украины

Дословно: "Один наш воин получил ранение в результате подрыва на замаскированном неизвестном взрывном устройстве во время проведения инженерной разведки.

Военнослужащий эвакуирован в медицинское учреждение".

Детали: Место и другие обстоятельства этого инцидента не сообщаются.

С начала текущих суток до 12.30 четверга потерь вследствие обстрелов на Донбассе не было.

За сутки 16 октября в результате обстрела погиб один военнослужащий ОС, а еще один с ранением попал в один из военных мобильных госпиталей.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Донбасс ООС война


powered by lun.ua
Материалы по теме
В результате обстрела на Донбассе погиб старший матрос морской пехоты 17 октября 2019, 12:42
ООС: 30 нарушений режима прекращения огня 17 октября 2019, 07:11
Дети – по паспорту: смену порядка пересечения линии разграничения отсрочили 16 октября 2019, 15:55
Все новости
Главные новости
Рябошапка направил в Раду представление на нардепа Дубневича
Эрдоган выбросил письмо Трампа в мусорник
Гладковский пытался вылететь из Украины и был задержан
ЕСПЧ раскритиковал люстрацию чиновников времен Януковича
Все новости
Культура

Кто получил Букеровскую премию-2019

здоровье

14 функций нашего тела, которые мы не можем контролировать

Лайфхаки

Как полюбить понедельники: 5 действенных советов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів