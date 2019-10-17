В рассмотрении апелляции Пашинского взяли паузу, чтобы узнать адрес офиса ГБР

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы защиты арестованного экс-нардепа Сергея Пашинского на 18 октября в связи с вопросом о подследственности дела.

Источник: Интерфакс Украина

Детали: Прокуратура взяла перерыв, чтобы уточнить юридический и фактический адрес центрального офиса Государственного бюро расследования.

Таким образом сторона обвинения сможет аргументировать подследственность дела Печерскому, а не Шевченковскому районному суду Киева.

Адвокат Пашинского Андрей Федур считает, что дело его подзащитного должен рассматривать Шевченковский райсуд, поскольку центральный аппарат ГБР находится по улице Петлюры в Шевченковском районе.

Прокуратура же подала заявление по адресу управления ГБР по бульвару Леси Украинки в Печерском районе столицы.

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