В рассмотрении апелляции Пашинского взяли паузу, чтобы узнать адрес офиса ГБР

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Четверг, 17 октября 2019, 20:14

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы защиты арестованного экс-нардепа Сергея Пашинского на 18 октября в связи с вопросом о подследственности дела.

Источник: Интерфакс Украина

Детали: Прокуратура взяла перерыв, чтобы уточнить юридический и фактический адрес центрального офиса Государственного бюро расследования.

Таким образом сторона обвинения сможет аргументировать подследственность дела Печерскому, а не Шевченковскому районному суду Киева.

Адвокат Пашинского Андрей Федур считает, что дело его подзащитного должен рассматривать Шевченковский райсуд, поскольку центральный аппарат ГБР находится по улице Петлюры в Шевченковском районе. 

Прокуратура же подала заявление по адресу управления ГБР по бульвару Леси Украинки в Печерском районе столицы.

Предыстория:

  • 31 декабря 2016 года Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области ранил из пистолета гражданина Химикуса. Депутат заявил, что напал именно Химикус, хотя тот утверждал обратное.
  • 26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского, заявляя, что не нашла в его действиях состава преступления.
  • 4 октября следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.
  • 7 октября Печерский суд Киева избрал Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Темы: Пашинский ГБР суд


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