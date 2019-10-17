Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В рассмотрении апелляции Пашинского взяли паузу, чтобы узнать адрес офиса ГБР

Четверг, 17 октября 2019, 20:14

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы защиты арестованного экс-нардепа Сергея Пашинского на 18 октября в связи с вопросом о подследственности дела.

Источник: Интерфакс Украина

Детали: Прокуратура взяла перерыв, чтобы уточнить юридический и фактический адрес центрального офиса Государственного бюро расследования.

Таким образом сторона обвинения сможет аргументировать подследственность дела Печерскому, а не Шевченковскому районному суду Киева.

Адвокат Пашинского Андрей Федур считает, что дело его подзащитного должен рассматривать Шевченковский райсуд, поскольку центральный аппарат ГБР находится по улице Петлюры в Шевченковском районе. 

Прокуратура же подала заявление по адресу управления ГБР по бульвару Леси Украинки в Печерском районе столицы.

Предыстория:

  • 31 декабря 2016 года Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области ранил из пистолета гражданина Химикуса. Депутат заявил, что напал именно Химикус, хотя тот утверждал обратное.
  • 26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского, заявляя, что не нашла в его действиях состава преступления.
  • 4 октября следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.
  • 7 октября Печерский суд Киева избрал Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПашинскийГБРсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратили блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
Пашинский
Суд пересмотрит дело оправданного Пашинского
ОГП обжаловал оправдательный приговор Пашинскому: просит 7 лет тюрьмы
Суд оправдал Пашинского
Последние новости
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекращают блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
Все новости...
Реклама: