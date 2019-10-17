В рассмотрении апелляции Пашинского взяли паузу, чтобы узнать адрес офиса ГБР
Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы защиты арестованного экс-нардепа Сергея Пашинского на 18 октября в связи с вопросом о подследственности дела.
Источник: Интерфакс Украина
Детали: Прокуратура взяла перерыв, чтобы уточнить юридический и фактический адрес центрального офиса Государственного бюро расследования.
Таким образом сторона обвинения сможет аргументировать подследственность дела Печерскому, а не Шевченковскому районному суду Киева.
Адвокат Пашинского Андрей Федур считает, что дело его подзащитного должен рассматривать Шевченковский райсуд, поскольку центральный аппарат ГБР находится по улице Петлюры в Шевченковском районе.
Прокуратура же подала заявление по адресу управления ГБР по бульвару Леси Украинки в Печерском районе столицы.
Предыстория:
- 31 декабря 2016 года Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области ранил из пистолета гражданина Химикуса. Депутат заявил, что напал именно Химикус, хотя тот утверждал обратное.
- 26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского, заявляя, что не нашла в его действиях состава преступления.
- 4 октября следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.
- 7 октября Печерский суд Киева избрал Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.