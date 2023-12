Трамп: США договорились с Турцией благодаря "жестокой любви"

Президент Дональд Трамп заявил, что договоренность с Турцией о пятидневном прекращении огня в Сирии была бы невозможна без небольшой доли "жестокой любви".

Источник: Твиттер Дональда Трампа

Дословно: "Этого соглашения никак не могло быть три дня назад. Нужно было немного "жестокой любви", чтобы его достигнуть. Все довольны. Горжусь всеми!

...Люди пытались заключить эту "сделку" долгие годы. Миллионы жизней будут спасены. Поздравляю всех!".

Что было ранее: США и Турция договорились о пятидневном прекращении огня войсками Эрдогана в Сирии, чтобы курды могли покинуть территории, где Турция начала военную операцию.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что США и Турция выражают общую приверженность поражению ИГИЛ на севере Сирии. На этом этапе США решили не вводить дальнейших санкций против Турции за ее военную операцию.

This deal could NEVER have been made 3 days ago. There needed to be some “tough” love in order to get it done. Great for everybody. Proud of all!