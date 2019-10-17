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Трамп: США договорились с Турцией благодаря "жестокой любви"

Четверг, 17 октября 2019, 22:40

Президент Дональд Трамп заявил, что договоренность с Турцией о пятидневном прекращении огня в Сирии была бы невозможна без небольшой доли "жестокой любви".

Источник: Твиттер Дональда Трампа

Дословно: "Этого соглашения никак не могло быть три дня назад. Нужно было немного "жестокой любви", чтобы его достигнуть. Все довольны. Горжусь всеми!

...Люди пытались заключить эту "сделку" долгие годы. Миллионы жизней будут спасены. Поздравляю всех!".

Что было ранее: США и Турция договорились о пятидневном прекращении огня войсками Эрдогана в Сирии, чтобы курды могли покинуть территории, где Турция начала военную операцию.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что США и Турция выражают общую приверженность поражению ИГИЛ на севере Сирии. На этом этапе США решили не вводить дальнейших санкций против Турции за ее военную операцию.

Предыстория:

  • Турция 9 октября начала военную операцию на территории Сирии, направленную против сирийских курдов. Турция имеет 911-километровую границу с Сирией и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образовании там "террористического коридора".
  • Турция планирует переселить 3,6 миллиона сирийцев в безопасную зону, расположенную в 30 км на территории Сирии, которая простирается от реки Евфрат до иракской границы, включая город Манбидж.
  • США подверглись резкой международной критике за вывод своих войск из северной Сирии, поскольку этими действиями Вашингтон поставил под удар сирийских курдов, своих многолетних союзников в борьбе с "Исламским государством".

Украинская правда
Темы: ТрампСШАТурция
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