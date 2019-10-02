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Украина согласилась на старую "формулу Штайнмайера", но не подписывала ее с сепаратистами

Среда, 2 октября 2019, 09:19

Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала окончательный текст "формулы Штайнмайера" в редакции, предложенной в сентябре, но общего подписания документа не было.

Об этом говорится в статье "Штайнмайер в законе: на что согласился Киев и есть ли в "формуле" вывод российских войск".

Текст формулы был согласован еще в сентябре и его обнародовал глава МИД Вадим Пристайко. Она регулирует, когда должен заработать закон об особом статусе ОРДЛО, и звучит следующим образом:

"Закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые предназначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующего проведение местных выборов в упомянутых районах. Он будет действовать на временной основе до дня публикации окончательных выводов миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, на основе сложившейся практики БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом досрочных местных выборов стандартам ОБСЕ и Международным стандартам демократических выборов, а также украинскому законодательству и в котором содержится ответ на вопрос, согласованный в нормандской формате, одобренный в Трехсторонний контактной группе и направленный Украине в ее приглашении и Действующим председателем ОБСЕ Директору БДИПЧ.

Этот закон продолжает действовать на постоянной основе в случае, если в окончательном отчете БДИПЧ ОБСЕ в соответствии с установившейся практикой приходит к выводу о том, что досрочные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинского законодательства, отвечая на вопрос, согласованный в нормандской формате, одобренный в Трехсторонний контактной группе и направленный Украине в ее приглашении и Действующим председателем ОБСЕ Директору БДИПЧ ".

По информации "Европейской правды", 1 октября формула была согласована именно в этой редакции.

На встрече в Минске 18 сентября претензии Киева вызвало не так содержание документа, как его оформление. Российская сторона хотела, чтобы под "формулой" стояли одновременно подписи представителя Украины и представителей марионеточных пророссийских "правительств" в Донецке и Луганске; Киев выступал против этого.

В отличие от "Минского протокола" 2014 года, под которым подписались и представитель Украины в ТК Леонид Кучма, и лидеры пророссийских боевиков Захарченко с Плотницким, сейчас согласие Украины на "формулу Штайнмайера" оформили иначе: отдельными личными письмами в адрес ОБСЕ от представителя Украины и от "республик" о том, что они согласны с имплементацией "формулы".

Европейская правда

Темы: формула ШтайнмайераДонбассМинские соглашенияКучма
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