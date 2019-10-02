В Еврокомиссии оценили согласие Украины на "формулу Штайнмайера"

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Среда, 2 октября 2019, 13:21

Согласование так называемой "формулы Штайнмайера" является важным шагом для дальнейшего выполнения Минских соглашений и урегулирования конфликта на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич в комментарии Интерфакс-Украина.

"Итоги вчерашней дискуссии Трехсторонней контактной группы в Минске, в частности о так называемой "формуле Штайнмайера"- это шаг, который, как можно надеяться, может привести к дальнейшим усилиям по полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами. Это является ключом к достижению прочного мирного решения конфликта на востоке Украины", - заявила Косьянчич.

Она отметила, что Европейский Союз неизменно поддерживает работу в "нормандском формате", Трехсторонней контактной группе и ОБСЕ в их усилиях по содействию выполнению Минских соглашений.

"ЕС остается твердым в полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отметила пресс-секретарь.

Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала окончательный текст "формулы Штайнмайера" в редакции, предложенной в сентябре.

Текст формулы ранее обнародовал глава МИД Вадим Пристайко. Она регулирует, когда должен заработать закон об особом статусе ОРДЛО.

Детальнее читайте в статье - "Штайнмайер в законе: на что согласился Киев и есть ли в "формуле" вывод российских войск".

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Темы: формула Штайнмайера Еврокомиссия Донбасс


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