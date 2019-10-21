Ничего аномального в воздухе власти пока не видят

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Понедельник, 21 октября 2019, 12:27

Премьер-министр Алексей Гончарук пока не располагает информацией о наличии опасных веществ в воздухе в Украине.

Источник: брифинг Гончарука

Прямая речь: "По поводу аномального CO2 – я так понимаю, вы о сообщениях в интернете – мы сейчас разбираемся с этим. Предварительно мне доложили, что по официальным нашим данным у нас в воздухе ничего аномального не наблюдается и качество воздуха сейчас в пределах ПДК – предельно допустимой концентрации. То есть никаких аномальных превышений чего-то опасного в воздухе мы, по официальным данным, не видим.

Но ввиду того, что такая информация появилась – мы сейчас разбираемся, какая у них методология, что на самом деле они оценивали, что эти картинки на самом деле значат. И я думаю, что в ближайшее время мы выйдем с официальной коммуникацией по этому поводу".

Гончарук подчеркнул: "Мы этот сигнал заметили, мы сейчас пытаемся дать ему оценку: из чего они исходили, почему именно так. Официального подтверждения и официальных данных, которые бы давали мне основания считать, что в Украине что-то аномальное происходит с воздухом, у меня нет сейчас.

Мы проверяем. Возможно, наши службы плохо работают, или рисунки были неправильно интерпретированы .Мы вскоре выйдем с коммуникацией по этому поводу".

Детали: Сайт Saveecobot.com публикует информацию о содержании вредных веществ в воздухе городов. В Киеве большинство районов окрашены желтым и оранжевым, некоторые – даже красным цветом.

Уровень загрязненности воздуха
Уровень загрязненности воздуха
saveecobot.com

Середина октября выдалась теплой и сухой, но по утрам Украину окутывают туманы. Киев в последние дни местами тонет в смоге.

Предыстория:

  • В предыдущие годы в октябре некоторые киевляне также паниковали из-за смога.
  • Представители власти объясняли, что смог в Киеве связан с осенним перепадом температур, а содержание вредных веществ повышено лишь в местах скопления машин – и это характерно для всех мегаполисов.

Украинская правда

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Темы: погода экология Гончарук


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