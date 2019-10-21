На учениях под руководством Путина дала сбой баллистическая ракета
В России во время военных учений Гром-2019, которые проходили под руководством российского президента Владимира Путина, произошел сбой при запуске межконтинентальной баллистической ракеты с подводной лодки.
Источник: российское издание "Ведомости" со ссылкой на источники в министерстве обороны
Детали: Атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" во время учений осуществил один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р, а не два, как планировалось.
Дословно: "Вторая Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки, и субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой".
Ссылаясь на источник, издание пишет, что нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске.
Издание отмечает, что ракета Р-29Р входит в состав комплекса Д-9Р, который еще в советское время устанавливался на подлодках проекта 667БДР "Кальмар".
"Рязань" является последней субмариной этого типа, находящейся на боевом дежурстве: все ее предшественники либо уже утилизированы, либо ожидают утилизации.
Эти ракеты находятся на вооружении более 40 лет.
Напоминаем:
- 1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о создании новейшего оружия, в частности крылатой ракеты с сверхмощной ядерной установкой, подводного беспилотника и новейшего лазерного оружия.
- В мае CNBC со ссылкой на разведку США сообщал, что представленная тогда Путиным ядерная ракета, которая, как заявлялось, имеет неограниченный радиус действия, провалила все испытания.
- В октябре стало известно, что производство еще одной из представленных тогда ракет, получившей название "Авнгард", столкнулась с проблемой отсутствия необходимых компонентов. Корпус гиперзвукового аппарата сгорал в атмосфере. При этом Путин заявлял, что оружие уже в серийном производстве.
- 18 декабря во время пресс-конференции Путин заявил, что Россия новейшее оружие, аналогов которой нет в мире, и которая заставит задуматься тех, кто "привык к милитаристской риторики".
- 26 декабря российские СМИ сообщилиоб успешном испытательном пуске ракеты комплекса "Авангард".
- В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил об успешных испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник".
- 10 августа в госкорпорации "Росатом" сообщили, что в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибло 5 сотрудников "Росатома", еще трое пострадали.
- Американские эксперты в области ядерной энергетики подозревают, что взрыв и выброс радиации в Архангельской области России произошли во время испытания крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", о которой говорил Путин в 2018 году.