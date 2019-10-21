На учениях под руководством Путина дала сбой баллистическая ракета

В России во время военных учений Гром-2019, которые проходили под руководством российского президента Владимира Путина, произошел сбой при запуске межконтинентальной баллистической ракеты с подводной лодки.

Источник: российское издание "Ведомости" со ссылкой на источники в министерстве обороны

Детали: Атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" во время учений осуществил один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р, а не два, как планировалось.

Дословно: "Вторая Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки, и субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой".

Ссылаясь на источник, издание пишет, что нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске.

Издание отмечает, что ракета Р-29Р входит в состав комплекса Д-9Р, который еще в советское время устанавливался на подлодках проекта 667БДР "Кальмар".

"Рязань" является последней субмариной этого типа, находящейся на боевом дежурстве: все ее предшественники либо уже утилизированы, либо ожидают утилизации.

Эти ракеты находятся на вооружении более 40 лет.

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