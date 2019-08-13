Источник: Указ президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ, направленный на упрощение получения гражданства Украины иностранцами, которые защищали страну, и россиянами, которых на родине преследуют по политическим убеждениям.

Детали: Указ вносит изменения в действующий порядок подачи заявлений для получения украинского гражданства.

В указе упоминаются иностранцы или лица без гражданства, которые принимали участие в защите Украины, и россияне, подвергшиеся политическим преследованиям.

В частности, предусмотрено, что такие лица должны подать декларацию об отказе от предыдущего гражданства.

Также Зеленский поручил Кабмину разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который должен упростить получение гражданства Украины россиянами под преследованием и иностранными военными.

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