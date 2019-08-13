Зеленский взялся упрощать получение украинского паспорта россиянами
Источник: Указ президента
Президент Владимир Зеленский подписал указ, направленный на упрощение получения гражданства Украины иностранцами, которые защищали страну, и россиянами, которых на родине преследуют по политическим убеждениям.
Детали: Указ вносит изменения в действующий порядок подачи заявлений для получения украинского гражданства.
В указе упоминаются иностранцы или лица без гражданства, которые принимали участие в защите Украины, и россияне, подвергшиеся политическим преследованиям.
В частности, предусмотрено, что такие лица должны подать декларацию об отказе от предыдущего гражданства.
Также Зеленский поручил Кабмину разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который должен упростить получение гражданства Украины россиянами под преследованием и иностранными военными.
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Передыстория:
- 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов украинского востока.
- Согласно указу, рассмотрение заявлений о принятии в гражданство РФ жителей оккупированного Донбасса осуществляется в срок до 3 месяцев со дня подачи заявления и необходимого перечня документов.
- Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал это "паспортным" этапом оккупации Донбасса и призвал жителей оккупированных территорий не вступать в гражданство РФ.
- Петр Порошенко заявил, что незаконная выдача паспортов РФ жителям оккупированной части Донбасса – это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России там.
- У Зеленского заявили, что выдачей паспортов РФ в ОРДЛО Россия признала свою ответственность как государства-оккупанта.
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