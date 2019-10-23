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Киев призывает ЕС надавить на Россию из-за осуждения журналиста Асеева

Среда, 23 октября 2019, 11:38

Постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий призывает Евросоюз отреагировать на осуждение в оккупированном Донецке украинского журналиста Станислава Асеева и усилить политическое давление на Россию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Российский оккупационный режим боится правды и независимой журналистики. Украинский журналист Станислав Асеев приговорен к 15 годам оккупантами в Донецке. Мы призываем ЕС решительно отреагировать и усилить политическое давление на Россию, чтобы освободить всех незаконно задержанных граждан Украины", - заявил дипломат в своем Twitter.

Украинского журналиста и блогера Станислава Асеева оккупанты приговорили к 15 годам тюрьмы по решению так называемого "Верховного суда" так называемой "Донецкой народной республики".

Асеев, писавший под псевдонимом Станислав Васин, исчез в начале июня 2017 года на оккупированной территории. Позже стало известно, что его взяли в плен боевики, обвинив в шпионаже в интересах украинской армии.

Темы: ОРДЛОзаложники
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