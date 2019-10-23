Киев призывает ЕС надавить на Россию из-за осуждения журналиста Асеева

42 просмотра
Среда, 23 октября 2019, 11:38

Постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий призывает Евросоюз отреагировать на осуждение в оккупированном Донецке украинского журналиста Станислава Асеева и усилить политическое давление на Россию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Российский оккупационный режим боится правды и независимой журналистики. Украинский журналист Станислав Асеев приговорен к 15 годам оккупантами в Донецке. Мы призываем ЕС решительно отреагировать и усилить политическое давление на Россию, чтобы освободить всех незаконно задержанных граждан Украины", - заявил дипломат в своем Twitter.

Украинского журналиста и блогера Станислава Асеева оккупанты приговорили к 15 годам тюрьмы по решению так называемого "Верховного суда" так называемой "Донецкой народной республики".

Асеев, писавший под псевдонимом Станислав Васин, исчез в начале июня 2017 года на оккупированной территории. Позже стало известно, что его взяли в плен боевики, обвинив в шпионаже в интересах украинской армии.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ОРДЛО заложники


powered by lun.ua
Материалы по теме
ОБСЕ: взрывы на Донбассе участились 23 октября 2019, 02:51
Украина поднимет в ООН вопрос осуждения журналиста Асеева 23 октября 2019, 01:51
Оккупанты бросили в тюрьму на 15 лет пленного журналиста Асеева 22 октября 2019, 12:35
Все новости
Главные новости
Еще один "кварталовец" получил должность в СНБО
Возбудили дело о взяточничестве "слуг народа" в Раде
Претендент на должность Кличко имеет незаконный особняк на Трухановом острове – СМИ
Взрыв в центре Киева: погиб ветеран АТО "Сэнсэй", граната была в его руках
Все новости
Опыт

Как Надежда не искала, но нашла Бога в помощи людям

исследование

Синий свет от экранов может ускорить старение

мнение

Можно ли венчаться в високосный год?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів