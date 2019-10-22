Окупанти кинули за грати на 15 років полоненого журналіста Асєєва

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Вівторок, 22 жовтня 2019, 12:35

Українського журналіста та блогера Станіслава Асєєва окупанти засудили до 15 років в’язниці за рішенням так званого "Верховного суду"  так званої "Донецької народної республіки".

Джерело: Громадське з посиланням на інформаційні ресурси окупаційної влади окремих районів Донецької області

Деталі: Так званий "суд" визнав Асєєва винним в "організації екстремістського співтовариства", "шпигунстві і підбурюванні до шпигунства", "публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності", "публічних закликах до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності".

Бойовики звинувачують Асєєва в тому, що з березня 2015 року по травень 2017-го він нібито вів візуальну розвідку місць дислокації підрозділів так званої "Народної міліції "ДНР" і передавав дані представникам Служби безпеки України. Також окупанти стверджують, що блогер вербував у соцмережах проукраїнськи налаштованих користувачів для збору і передачі відомостей військового й іншого характеру.

Прочитати колонки на "Українській правді" Станіслава Асєєва можна за цим посиланням.

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Теми: ОРДЛО політв'язні


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