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Окупанти кинули за грати на 15 років полоненого журналіста Асєєва

Вівторок, 22 жовтня 2019, 12:35
Окупанти кинули за грати на 15 років полоненого журналіста Асєєва

Українського журналіста та блогера Станіслава Асєєва окупанти засудили до 15 років в’язниці за рішенням так званого "Верховного суду"  так званої "Донецької народної республіки".

Джерело: Громадське з посиланням на інформаційні ресурси окупаційної влади окремих районів Донецької області

Деталі: Так званий "суд" визнав Асєєва винним в "організації екстремістського співтовариства", "шпигунстві і підбурюванні до шпигунства", "публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності", "публічних закликах до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності".

Бойовики звинувачують Асєєва в тому, що з березня 2015 року по травень 2017-го він нібито вів візуальну розвідку місць дислокації підрозділів так званої "Народної міліції "ДНР" і передавав дані представникам Служби безпеки України. Також окупанти стверджують, що блогер вербував у соцмережах проукраїнськи налаштованих користувачів для збору і передачі відомостей військового й іншого характеру.

Прочитати колонки на "Українській правді" Станіслава Асєєва можна за цим посиланням.

Нагадаємо:

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Теми: ОРДЛОполітв'язні
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