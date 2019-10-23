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Офис президента: Нет оснований возвращать Приватбанк бывшим владельцам

Среда, 23 октября 2019, 19:17

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан с двумя своими заместителями заявили послам стран G7, что нет оснований для возврата государственной ПриватБанка бывшим акционерам.

Источник: Пресс-служба Офиса президента

Детали: По поручению президента Богдан и его заместители Андрей Смирнов и Юлия Кузнецов провели встречу с послами стран G7 в Офисе президента. Особое внимание акцентировали на переговорном процессе с Международным валютным фондом, реформировании банковского сектора и возвращении средств обанкротившихся банков.

Дословно: "Приняв решение о национализации, государство вложило в Приватбанк 155,3 млрд грн, что позволило сохранить средства украинцев. Мы считаем, что каковы бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам".

Предыстория:

Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил апелляционную жалобу Приватбанка на решение суда первой инстанции, которым признали дело банка против его бывших владельцев Коломойского и Боголюбова таким, которое не является в юрисдикции этого суда.

Слушания в Апелляционном суде Лондона в июле проходили в открытом режиме 5 дней.

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находящимся под их контролем.

Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.

Детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

4 декабря 2018 г. суд признал, что ПриватБанк подал иск, чтобы получить юрисдикцию суда Лондона на подачу иска против Коломойского и Боголюбова.

Судья аргументировал вывод тем, что банк не предоставил прямого объяснения, почему он подал иск против указанных компаний в декабре 2017 года, и ни один из его аргументов, который был представлен позже, не является убедительным. В частности, некоторые приведенные банком основания не могли быть представлены в декабре 2017 года, поскольку банк о них не знал.

При этом судья признал наличие у банка обоснованных исковых требований к Коломойскому и Боголюбову как минимум на несколько миллионов долларов. При этом он добавил, что банк не имеет права подбирать приемлемую для себя судебную инстанцию, в свою очередь, его экс-владельцы имеют право защищать свои интересы в Швейцарии, по месту постоянного проживания.

Суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

При этом суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийБогдан
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