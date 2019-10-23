Республиканцы сорвали дачу показаний представительницы Пентагона по делу Трампа

Конгрессмены-республиканцы сорвали выступление высокопоставленной представительницы Пентагоны, которая должна была дать показания трем комитетам Палаты представителей в деле о возможном импичменте Дональда Трампа.

Источник: Reuters

Детали: Республиканцы ворвались в комнату для слушаний, где представительница Пентагона Лора Купер должна была за закрытыми дверями дать показания в рамках проводимого демократами расследования.

По словам свидетелей, возникла потасовка и на место была вызвана полиция Капитолия, чтобы очистить комнату, и навести порядок.

Помощник одного из конгрессменов сказал, что республиканцы принесли мобильные телефоны в комнату, хотя это строго запрещено.

"Они взволнованы. Они пытаются остановить это расследование. Они не хотят слышать сегодня показания от свидетеля Купера. Они знают, что будет предоставлено больше фактов, которые являются абсолютно убийственными для президента Соединенных Штатов", - заявил представитель Демократической партии Тед Лиу.

Представитель Демократической партии Стивен Линч, которому разрешено присутствовать на показаниях в качестве члена Комитета по надзору Палаты представителей, сказал, что Купер сегодня не давала показаний.

Помощник Палаты представителей сказал, что судебное разбирательство, связанное с импичментом, было временно приостановлено.

Представитель Демократической партии Джерри Коннолли сказал, что некоторые республиканцы кричали в комнате.

До того, как конгрессмены попытались ворваться в зал заседаний, перед журналистами появились десятки республиканцев из Палаты представителей, некоторые из которых осудили процесс импичмента. Они жаловались на то, что показания берутся в частном порядке, а не на общественных слушаниях, и что Палата представителей не проводила голосования, официально уполномочивающего провести расследование.

"Это обман, и настало время его прекратить", - сказал конгрессмен-республиканец Марк Уокер.

Республиканец Мэтт Гетц, откровенный сторонник Трампа, который руководил действиями коллег по партии в среду, пытался попасть в зал заседаний на прошлой неделе, но его не пустили, потому что он не был членом ни одного из трех комитетов, ведущих расследование.

Этому предшествовали показания временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора.

Тейлор рассказал, как он узнал о подталкивании Трампом президента Зеленского к расследованию его политического оппонента Байдена перед резонансным телефонным разговором обоих президентов 25 июля.

Читайте полный текст показаний: Как президент Трамп шантажировал Зеленского. Свидетельство посла США Уильяма Тейлора

Напомним:

8 октября демократы Конгресса США обнародовали повестки Пентагону и бюджетному бюро Белого домас требованием предоставить документы, связанные с решением президента Дональда Трампа заблокировать военную помощь Украине.

16 октября в Пентагоне заявили, что не могут поделиться документами с комитетами Палаты представителей в связи с юридическими проблемами.

Европейская правда