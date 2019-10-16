Пентагон не будет предоставлять документы для расследования импичмента Трампа

В Пентагоне заявили, что не в состоянии поделиться документами с комитетами Палаты представителей, которые расследуют импичмент президента США Дональда Трампа, из-за юридических проблем.

Источник: Reuters

Детали: Издание ссылается на письмо Пентагона, где говорится о том, что Палата представителей не имеет резолюции, которая позволила бы расследовать импичмент, добавив, что в течение восьми дней, которые были предоставлены для обнародования документов, этого точно не произойдет.

Напомним:

Демократы Конгресса США обнародовали повестки Пентагону и бюджетному бюро Белого дома, в которых обязали их предоставить документы, связанные с решением президента Дональда Трампа заблокировать военную помощь Украине.

Предыстория: