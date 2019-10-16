Пентагон не будет предоставлять документы для расследования импичмента Трампа

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Среда, 16 октября 2019, 03:29

В Пентагоне заявили, что не в состоянии поделиться документами с комитетами Палаты представителей, которые расследуют импичмент президента США Дональда Трампа, из-за юридических проблем.

Источник: Reuters

Детали: Издание ссылается на письмо Пентагона, где говорится о том, что Палата представителей не имеет резолюции, которая позволила бы расследовать импичмент, добавив, что в течение восьми дней, которые были предоставлены для обнародования документов, этого точно не произойдет.

Напомним:

  • Демократы Конгресса США обнародовали повестки Пентагону и бюджетному бюро Белого дома, в которых обязали их предоставить документы, связанные с решением президента Дональда Трампа заблокировать военную помощь Украине.

Предыстория:

  • В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Украинская правда

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Темы: США Трамп импичмент


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