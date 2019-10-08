Пентагон обязали предоставить документы относительно задержки военной помощи Украине

Демократы Конгресса США обнародовали повестки Пентагону и бюджетному бюро Белого дома, в которых обязали их предоставить документы, связанные с решением президента Дональда Трампа заблокировать военную помощь Украине.

Источник: Reuters

Детали: В исковом заявлении говорится, что Трамп привлек 400 миллионов долларов на военную помощь, чтобы обеспечить обещание президента Владимира Зеленского расследовать дело семьи Джо Байдена, политического конкурента главы США.

Конгресс, со своей стороны, утвердил средства налогоплательщиков, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии.

Пентагон и Белый дом должны предоставить документы до 15 октября.

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