Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пентагон обязали предоставить документы относительно задержки военной помощи Украине

Вторник, 8 октября 2019, 03:20

Демократы Конгресса США обнародовали повестки Пентагону и бюджетному бюро Белого дома, в которых обязали их предоставить документы, связанные с решением президента Дональда Трампа заблокировать военную помощь Украине.

Источник: Reuters

Детали: В исковом заявлении говорится, что Трамп привлек 400 миллионов долларов на военную помощь, чтобы обеспечить обещание президента Владимира Зеленского расследовать дело семьи Джо Байдена, политического конкурента главы США.

Конгресс, со своей стороны, утвердил средства налогоплательщиков, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии.

Пентагон и Белый дом должны предоставить документы до 15 октября.

Предыстория:

  • Сенат США поддержал выделение Украине 250 млн долларов в сфере безопасности в 2019 году.
  • 29 августа стал известно, что Трамп поручил своей команде по нацбезопасности пересмотреть программу финансирования Украины.
  • 12 сентября Госдепартамент США одобрил выплату Украине 141,5 миллиона долларов.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАЗеленскийТрампимпичмент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
США
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Последние новости
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
Все новости...
Реклама: