Пентагон обязали предоставить документы относительно задержки военной помощи Украине
Демократы Конгресса США обнародовали повестки Пентагону и бюджетному бюро Белого дома, в которых обязали их предоставить документы, связанные с решением президента Дональда Трампа заблокировать военную помощь Украине.
Источник: Reuters
Детали: В исковом заявлении говорится, что Трамп привлек 400 миллионов долларов на военную помощь, чтобы обеспечить обещание президента Владимира Зеленского расследовать дело семьи Джо Байдена, политического конкурента главы США.
Конгресс, со своей стороны, утвердил средства налогоплательщиков, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии.
Пентагон и Белый дом должны предоставить документы до 15 октября.
Предыстория:
- Сенат США поддержал выделение Украине 250 млн долларов в сфере безопасности в 2019 году.
- 29 августа стал известно, что Трамп поручил своей команде по нацбезопасности пересмотреть программу финансирования Украины.
- 12 сентября Госдепартамент США одобрил выплату Украине 141,5 миллиона долларов.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
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