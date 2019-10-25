На Донбасс заехало 16 грузовиков с РФ

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Пятница, 25 октября 2019, 02:55

24 октября, на неподконтрольную правительству Украины территорию Донбасса зашел 86-й российский конвой в составе 16 грузовиков.

Источник: отчет Наблюдательной миссии ОБСЕ, передает Укринформ.

"24 октября в 06:47 (по московскому времени) 86-й российский конвой прибыл в пункт пропуска "Донецк". Всего пограничники и таможенники Российской Федерации проверили 16 транспортных средств перед тем, как они проехали на территорию Украины. Все 16 транспортных средств вернулись в Российскую Федерацию в 14:00 24 октября", - отмечается в отчете.

По данным миссии, конвой состоял из 16 транспортных средств: одна машина сопровождения и 15 грузовых автомобилей, из которых два принадлежали МЧС РФ, остальные - гражданские. На двух грузовых автомобилях также была надпись "Гуманитарная помощь от Российской Федерации".

Напомним:

  • Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с незаконным въездом на оккупированную территорию Украины 87- го псевдо-"гуманитарного" конвоя российских грузовиков.

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Темы: Росcия Донбасс гуманитарка оружие


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