На Донбасс заехало 16 грузовиков с РФ

24 октября, на неподконтрольную правительству Украины территорию Донбасса зашел 86-й российский конвой в составе 16 грузовиков.

Источник: отчет Наблюдательной миссии ОБСЕ, передает Укринформ.

"24 октября в 06:47 (по московскому времени) 86-й российский конвой прибыл в пункт пропуска "Донецк". Всего пограничники и таможенники Российской Федерации проверили 16 транспортных средств перед тем, как они проехали на территорию Украины. Все 16 транспортных средств вернулись в Российскую Федерацию в 14:00 24 октября", - отмечается в отчете.

По данным миссии, конвой состоял из 16 транспортных средств: одна машина сопровождения и 15 грузовых автомобилей, из которых два принадлежали МЧС РФ, остальные - гражданские. На двух грузовых автомобилях также была надпись "Гуманитарная помощь от Российской Федерации".

Напомним: