Главные новости понедельника и ночи: новый глава Киевской ОГА, 300 миллионов на доступное жилье

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Вторник, 29 октября 2019, 08:00

Киевскую область возглавил харьковский бизнесмен, Кабинет министров выделил 300 млн грн на доступное жилье для 950 семей — новости, которые были актуальны 28 октября.

О Киевской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Киевской областной государственной администрации Алексея Чернышева вместо Михаила Бно-Айрияна.

О доступном жилье

Кабинет министров Украины на выездном заседании в Мариуполе Донецкой области выделил 300 млн грн на доступное жилье для 950 семей.

"Выделили дополнительные 300 млн грн на строительство доступного жилья для 950 семей (из них 200 - семьи ветеранов АТО) в пригороде Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова", - написал Гончарук.

О моделировании гибели

В "Слуге народа" возмутились высказываниями депутата "ЕС" Софии Федины в отношении Зеленского, о возможном "подрыве на гранате" и будут просить правоохранителей оценить эти слова.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более двух тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт. Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Президент США Дональд Трамп перепутал страну, которой руководит Зеленский, и назвал его российским президентом.

Детективы НАБУ сообщили о подозрении в недекларировании состояния на более чем 0,5 миллиона гривен экс-руководителю Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натали Корчак.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет считает целесообразным отменить медицинские справки, по этому вопросу он начал опрос в соцсети.

Европейский Союз согласился отложить выход Британии из ЕC до 31 января 2020 года.

30 октября в Украину приедут представители Совета Североатлантического альянса (НАТО).

Темы: Зеленский НАТО


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