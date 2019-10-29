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Головні новини понеділка і ночі: новий очільник Київської ОДА, 300 мільйонів на доступне житло

Вівторок, 29 жовтня 2019, 07:00

Київщину очолив харківський бізнесмен, Кабінет міністрів виділив 300 млн грн на доступне житло для 950 сімей — новини, які були актуальні 28 жовтня.

Про Київську ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив новим очільником Київської обласної державної адміністрації Олексія Чернишова замість Михайла Бно-Айріяна.

Про доступне житло 

Кабінет міністрів України на виїзному засіданні в Маріуполі Донецької області виділив 300 млн грн на доступне житло для 950 сімей.

"Виділили додаткові 300 млн грн на будівництво доступного житла для 950 сімей (з них 200 - сім'ї ветеранів АТО) в передмісті Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова", - написав Гончарук.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше двох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

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Теми: ЗеленськийНАТО
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