Головні новини понеділка і ночі: новий очільник Київської ОДА, 300 мільйонів на доступне житло

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Вівторок, 29 жовтня 2019, 08:00

Київщину очолив харківський бізнесмен, Кабінет міністрів виділив 300 млн грн на доступне житло для 950 сімей — новини, які були актуальні 28 жовтня.

Про Київську ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив новим очільником Київської обласної державної адміністрації Олексія Чернишова замість Михайла Бно-Айріяна.

Про доступне житло 

Кабінет міністрів України на виїзному засіданні в Маріуполі Донецької області виділив 300 млн грн на доступне житло для 950 сімей.

"Виділили додаткові 300 млн грн на будівництво доступного житла для 950 сімей (з них 200 - сім'ї ветеранів АТО) в передмісті Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова", - написав Гончарук.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше двох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Президент США Дональд Трамп переплутав країну, якою керує Зеленський, та назвав його російським президентом.

Детективи НАБУ повідомили про підозру у недекларуванні статків на понад 0,5 мільйона гривень екс-керівнику Національного агентства з питань запобігання корупції Наталі Корчак.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет вважає за доцільне скасувати медичні довідки, з цього питання він розпочав опитування у соцмережі.

Євросоюз погодився відкласти вихід Британії з блоку до 31 січня 2020 року.

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Теми: Зеленський НАТО


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