Кабмин выделил 300 млн грн на доступное жилье

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Вторник, 29 октября 2019, 03:33

Кабинет министров Украины на выездном заседании в Мариуполе Донецкой области выделил 300 млн грн на доступное жилье для 950 семей.

Источник: Facebook премьер-министра  Алексея Гончарука.

"Выделили дополнительные 300 млн грн на строительство доступного жилья для 950 семей (из них 200 - семьи ветеранов АТО) в пригороде Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова", - написал Гончарук.

Он отметил, что особое внимание уделили безопасности учеников на прифронтовых территориях.

Также будут улучшаться условия для предпринимателей. Кроме того, усилят безопасность мореплавания в акватории Азовского моря. Вместе с тем, пересечение контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар" с Херсонской области в Крым станут быстрыми и удобными.

По словам Гончарука, улучшили процедуру отбора кандидатов на государственные службы и сделали ее более прозрачной, ввели тестирование, которое будет проводить Центр оценивания.

Также определили порядок уплаты взносов от Украины в бюджеты ООН, что послужит возрастанию финансирования Миссии Украины при НАТО в Брюсселе и будет способствовать углублению сотрудничества с Альянсом.

Кроме того уволили заместителей министра инфраструктуры и министра развития громад и территорий, а также председателя государственного агентства водных ресурсов. Назначили нового государственного секретаря министерства культуры, молодежи и спорта и согласовали назначение председателей областных госадминистраций в Волынской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Темы: Гончарук


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