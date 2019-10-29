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Разведение у Золотого начали несмотря на нарушение режима тишины

Вторник, 29 октября 2019, 15:57
Разведение у Золотого начали несмотря на нарушение режима тишины

Разведение войск возле Золотого в Луганской области происходит несмотря на несоблюдение боевиками режима тишины в течение 7 дней.

Источник: данные сводок штаба операции Объединенных сил.

Детали: Как свидетельствуют данные сводок конца октября, как минимум однажды - 27 октября в утреннем возведении сообщалось об обстреле боевиков "неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".

 

Та же информация была опубликована на сайте Минобороны.

 
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Почему это важно: Одно из обязательных условий для разведения сил и средств - соблюдение режима тишины в течение 7 дней.

Что было ранее: 29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал.

В этот же день в штабе ООС сообщили, что боевики "5 раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4)".

Однако позже военные заявили, что обстрел в этом районе "произошел не в зоне разведения сил и средств".

Что было ранее: В начале октября разведения войск не началось именно из-за нарушения боевиками режима тишины, о чем заявил сам глава МИД Вадим Пристайко.

Предыстория:

  • 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
  • 6 октября лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкийвместе с ветеранами АТО (ныне – ООС) прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. Его поддержала и "Украинская добровольческая армия".
  • 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.

Знать больше: 

Уйти или остаться. Поможет ли разведения войск закончить войну на Донбассе

Украинская правда

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Темы: ДонбассЗолотое
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