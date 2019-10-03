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Трамп повысил голос на репортера Reuters, который спросил об Украине

Четверг, 3 октября 2019, 01:15
Трамп повысил голос на репортера Reuters, который спросил об Украине

Президент США Дональд Трамп гневно отреагировал на вопрос журналиста издания Reuters, который спросил о его телефонном разговоре с президентом Украины.

Источник: Reuters.

Президент США подверг критике репортера Reuters, который спросил, что он хотел, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сделал, когда Дональд Трамп поднял вопрос деловых связей с Украиной Хантера Байдена, сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

"Это полный обман, и вы знаете, кто играет в обман? Такие люди, как вы и другие "фейк ньюз", которые есть у нас в этой стране ", - ответил он. 

Предыстория:

  • Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что не сказал ничего недопустимого во время телефонной беседы 25 июля со своим украинским коллегой, в которой, согласно сообщениям, он настаивал на расследовании против экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына.
  • В Вашингтоне несколько дней не утихает резонанс из-за разговора Трампа с иностранным лидером, в котором американский глава государства дал обещание, которое встревожило сотрудника разведки.
  • Американские СМИ отмечают, что пристальное внимание к жалобе вызвало решение администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
  • Трамп и Зеленский общались по телефону в июле. В сообщении о звонке, опубликованном 25 июля, говорилось о том, что Трамп убежден в том, что новая власть сможет "быстро улучшить имидж Украины" и "завершить расследование дел о коррупции, которые препятствовали взаимодействия между Украиной и США".
  • По сообщению СМИ, речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
  • Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".

Темы: ТрампЗеленскийимпичмент
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