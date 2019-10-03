Трамп повысил голос на репортера Reuters, который спросил об Украине

Президент США Дональд Трамп гневно отреагировал на вопрос журналиста издания Reuters, который спросил о его телефонном разговоре с президентом Украины.

Источник: Reuters.

Его голос, растущий от гнева, обрушился на репортера Reuters, который спросил, что он хотел, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сделал, когда Трамп установил деловые связи с Украиной от Хантера Байдена, сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

"Это целый обман, и вы знаете, кто играет в обман? Такие люди, как вы и другие "фейк ньюз", которые есть у нас в этой стране ", - ответил он.



President Trump lashed out at @Reuters reporter @jeffmason1, who asked him what he wanted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy to do when Trump brought up the business ties to Ukraine of Hunter Biden, son of Joe Biden https://t.co/3aiSLeOfBL pic.twitter.com/AQF3dpkChs — Reuters Top News (@Reuters) October 2, 2019

Предыстория: