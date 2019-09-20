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В США призывают к импичменту Трампа из-за давления на Украину

Пятница, 20 сентября 2019, 01:25

Юрист Джордж Конвей предлагает применить процедуру импичмента Дональда Трампа, в случае подтверждения информации о попытках президента США давить на Украину из-за расследования против семьи политика Джо Байдена.

Источник: Twitter Конвея 

Детали: Конвей сослался на публикации двух изданий, где речь идет о вероятном давление Трампа на украинскую власть.

По информации издания The Independent, блокировка администрацией Трампа военной помощи для Украины было попыткой давить на власть страны с ожиданием открытия дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

The Washington Post также написал об этой истории, но с ссылкой на собственные источники, которые утверждали, что во время телефонного разговора Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу в Комитет Конгресса США по вопросам надзора.

Дословно Конвей: "Если это действительно так, то президенту Дональду Трампу должен быть объявлен импичмент, и он должен быть отстранен от должности немедленно".

Дональд Трамп отреагировал на ситуацию в своем Twitter, назвав ее "харассментом" президента и "историей фейковых новостей".

Напомним:

  • В конце августа издание "The New York Times" выпустило материал о встрече адвоката президента США Рудольфа Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком. Речь шла, в частности, о расследовании в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании
  • В начале сентября в издании "The Washington Post" появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп пытается заставить президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году.
  • Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".

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Темы: ТрампСШАЗеленскийвиборы
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