Россия прокомментировала "формулу Штайнмайера"

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Четверг, 3 октября 2019, 05:24

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что формула Штайнмайера является "компромиссным вариантом" выполнения Минских соглашений.

Источник: интервью Лаврова Первому каналу, передает российский "Интерфакс".

Глава МИД РФ отметил, что не существует "плана Б" по реализации Минских соглашений.

"Плана Б быть не может. Минские соглашения — это база, на которой должно все выстраиваться. Если уж быть конкретным, то формула Штайнмайера — это уже компромисс по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений, одобренных Советом Безопасности ООН. Первоначальный текст предполагал: сначала закон об особом статусе и фиксация его в Конституции, а потом проведение выборов", — заявил Лавров.

Отвечая на вопрос о сроках возможной встречи в "нормандском формате", Лавров сказал: "Это решать президентам"

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Напомним:

  • 20 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности, заменившей "формулу Штайнмайера".
  • В этом документе говорится, что закон об особом статусе применяется на временных условиях с момента проведения выборов на Донбассе, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам.
  • Пристайко отметил, что в новой формулировке нет никаких идей о границе, о наличии или отсутствии вооруженных формирований.

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Темы: Лавров Росcия формула Штайнмайера Зеленский


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