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У Зеленского есть два сценария для выборов на Донбассе

Четверг, 3 октября 2019, 13:51
У Зеленского есть два сценария для выборов на Донбассе

Офис президента рассматривает два сценария проведения выборов на оккупированной территории Донбасса – вместе с очередными местными выборами по всей территории Украины в октябре 2020 года, или внеочередные выборы в ОРДЛО весной-летом.

Источник: статья УП "Замена мэров и "формула Штайнмайера". Как Зеленский готовит местные выборы".

Дословно: "Сразу несколько источников в Офисе и партии президента подтвердили нам информацию о двух главных сценариях, которые рассматриваются на Банковой, – очередные выборы осенью или изменение Конституции и выборы на грани весны и лета".

Детали: Собеседники УП отмечают, что Украина не очень хочет отрывать выборы на Донбассе от остальных. Россиянам и сепаратистам такой вариант тоже вряд ли подойдет, потому что после досрочных местных весной все равно будут очередные выборы осенью, а за полгода украинской власти политический ланшафт Донбасса может очень измениться.

Второй вариант предлагает синхронизировать донецкие выборы с общеукраинскими, и ждать с ними до последнего воскресенья октября 2020 года. Но пока неизвестно, удовлетворит ли такое решение все стороны, и кто и на каких основаниях будет руководить этими территориями еще почти год.

Чтобы решить этот вопрос в окружении Зеленского рассматривают возможность провести синхронные очередные местные выборы раньше. Но для этого нужно внести изменения в Конституцию Украины, где прописано, что очередные выборы проходят в "последнее воскресенье октября".

Этот сверхсложный вопрос разделил монолитную команду президента Зеленского.

В частности, председатель Офиса президента Андрей Богдан, который был драйвером двух предыдущих избирательных кампаний, идеологом роспуска Рады и быстрого захвата власти, к изменению Конституции и выборам весной относится скептически.

Зато его первый заместитель Сергей Трофимов, который отвечает за региональную политику в ОПУ, совместно с министерством развития общин и территорий и профильным комитетом ВР сейчас прорабатывают оба варианта развития событий.

Отмечается, что изменения в Конституцию станут нужными лишь в том случае, если встреча (или встречи) в "нормандском формате" состоится и будет успешной.

В команде президента ожидают, что саммит лидеров "Нормандской четверки" пройдет в октябре.

Узнать больше: Формула Штайнмайера: О чем договорились в Минске. Реакция

Штайнмайер в законе: на что согласился Киев и есть ли в "формуле" вывод российских войск

Предыстория:

  • 1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом.
  • Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.
  • Фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" раскритиковали согласование текста "формулы".
  • 3 октября партия "Слуга народа" заявила, что подписание так называемой "формулы Штайнмайера" было требованием России для проведения встречи президентов Украины и РФ в нормандском формате.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийвиборыДонбасс
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