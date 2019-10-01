В Минске договорились о разведении войск еще на двух участках – президент
Президент Владимир Зеленский заявляет о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск еще в двух населенных пунктах.
Источник: брифинг главы государства, российский "Интерфакс"
Прямая речь: "Была достигнута договоренность о начале разведения войск - тоже я всех поздравляю с началом, очень верим в это - разведения войск в Петровском и Золотом. Хочу успокоить, кстати, местное население. Я лично гарантирую, что вы будете защищены, и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность".
Детали: Как пример Зеленский назвал разведение войск у Станицы Луганской. По словам президента, там происходит восстановление пешеходного моста, которое планируется завершить до конца ноября.
Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик заявил в Минске, что разведение сил в Золотом и Петровском на Донбассе начнется 7 октября.
Передстория:
- Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что президент Владимир Зеленский будет ставить на будущей "Нормандской встрече" вопрос об отводе войск по всей линии соприкосновения.
- Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
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