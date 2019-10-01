В Минске договорились о разведении войск еще на двух участках – президент

Президент Владимир Зеленский заявляет о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск еще в двух населенных пунктах.

Источник: брифинг главы государства, российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Была достигнута договоренность о начале разведения войск - тоже я всех поздравляю с началом, очень верим в это - разведения войск в Петровском и Золотом. Хочу успокоить, кстати, местное население. Я лично гарантирую, что вы будете защищены, и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность".

Детали: Как пример Зеленский назвал разведение войск у Станицы Луганской. По словам президента, там происходит восстановление пешеходного моста, которое планируется завершить до конца ноября.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик заявил в Минске, что разведение сил в Золотом и Петровском на Донбассе начнется 7 октября.

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