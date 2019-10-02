"Слуга народа" о формуле Штайнмайера: Это требование России для переговоров в Европе
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Среда, 2 октября 2019, 11:33
Партия "Слуга народа" заявляет, что подписание так называемой "формулы Штайнмайера" было требованием России для проведения встречи президентов Украины и РФ в нормандском формате.
Источник: нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко.
Прямая речь: "Почему это нужно было сделать? Потому что это условие, требование России для проведения саммита в нормандском формате. Это их условие для диалога президентов. Диалога, который должен принести мир. Мир является целью президента Зеленского и целью нашей партии. Чтобы начать этот процесс, нам нужно было выполнить это условие".
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Ирина Балачук, УП
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