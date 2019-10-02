"Слуга народа" о формуле Штайнмайера: Это требование России для переговоров в Европе

Партия "Слуга народа" заявляет, что подписание так называемой "формулы Штайнмайера" было требованием России для проведения встречи президентов Украины и РФ в нормандском формате.

Источник: нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко.

Прямая речь: "Почему это нужно было сделать? Потому что это условие, требование России для проведения саммита в нормандском формате. Это их условие для диалога президентов. Диалога, который должен принести мир. Мир является целью президента Зеленского и целью нашей партии. Чтобы начать этот процесс, нам нужно было выполнить это условие".

Детали: Яременко признал, что Украина согласилась на российские предложения о проведении выборов на оккупированной территории.

По его словам, после встречи 1 сентября представителей глав государств, представитель ОБСЕ Мартин Сайдик обратился к Украине с вопросом, согласна ли Украина с текстом российских предложений относительно выборов. Яременко добавил, что на это представитель Украины в трехстороннем контактной группе Леонид Кучма ответил Сайдику письмом, что "этот текс нас устраивает, мы на него согласились, на эти предложения".

"Слуга народа" объяснил, что переговоры в нормандском формате нужны, и нужны быстро, потому что ежедневно погибают украинские военные.

Вместе с тем он добавил, что для того, чтобы они состоялись, у Украины также есть условия. Это обмен пленными, который начался и должен продолжаться, это – разведение войск и установление "четкого устойчивого перемирия", и получение контроля над территориями, где будут проводиться выборы.

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