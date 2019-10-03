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Зеленский назначил секретаря СНБО

Четверг, 3 октября 2019, 14:45
Зеленский назначил секретаря СНБО

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны, перед этим освободив его от должности заместителя секретаря СНБО.

Источник: указы на сайте главы государства

Дословно: "Назначить Данилова Алексея Мячеславовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Детали: Согласно информации из открытых источников, 57 летний Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Был народным депутатом 5-го созыва.

Что было ранее: Президент Владимир Зеленский принял отставку секретаря СНБО Александра Данилюка.

Предыстория:

  • 28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО.
  • 27 сентября в Офисе президента сообщили, что он подал в отставку. Данилюк подтвердил эту информацию.
  • 30 сентября Зеленский принял отставку Данилюка.
  • Источники утверждали, что Данилюк якобы решил уволиться из-за разногласий с окружением Зеленского, в частности, с главой Офиса президента Андреем Богданом и бизнесменом Игорем Коломойским.
  • Позже сам Данилюк рассказал, что ушел с должности, не желая участвовать в "подковерных играх некоторых персонажей".

Знать больше: Приватбанк, 4 президента и СНБО. Что сделал и почему уходит Александр Данилюк

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийСНБО
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