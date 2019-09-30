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Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО

Понедельник, 30 сентября 2019, 16:46
Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Источник: Указ №724/2019 на сайте Офиса президента Украины

Дословно в указе: "Уволить Данилюка Александра Александровича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Этому предшествовало: В пятницу, 27 сентября, глава СНБО Данилюк написал заявление об увольнении.

Из источников в окружении СНБО УП стало известно, что Данилюк написал заявление в связи с конфликтом с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Конфликт длился несколько месяцев. Данилюк якобы не смог смириться с методами управления "в стиле Богдана".

Знать больше: Приватбанк, 4 президента и СНБО. Что сделал и почему уходит Александр Данилюк

Предыстория:

  • 22 мая Зеленский назначил экс-министра финансов Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
  • С апреля 2016 по июнь 2018 Данилюк занимал должность министра финансов в правительстве Владимира Гройсмана, но его уволили из-за конфликта с Гройсманом.
  • Данилюк был одним из идеологов национализации "Приватбанка", совладельцем которого был олигарх и бывший бизнес-партнер Зеленского Игорь Коломойский.

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Темы: Александр ДанилюкСНБОЗеленский
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