Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Источник: Указ №724/2019 на сайте Офиса президента Украины

Дословно в указе: "Уволить Данилюка Александра Александровича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Этому предшествовало: В пятницу, 27 сентября, глава СНБО Данилюк написал заявление об увольнении.

Из источников в окружении СНБО УП стало известно, что Данилюк написал заявление в связи с конфликтом с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Конфликт длился несколько месяцев. Данилюк якобы не смог смириться с методами управления "в стиле Богдана".

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