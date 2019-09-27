Данилюк увольняется из-за конфликта с Богданом – источник
Пятница, 27 сентября 2019, 15:03
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об увольнении из-за конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом, который продолжается уже несколько месяцев.
Об этом Украинской правде сообщили источники в окружении главы СНБО.
В частности, Данилюк не смог смириться с методами управления "в стиле Богдана".
В свою очередь, собеседники УП в Офисе президент говорят о Данилюке как о малоэффективном менеджере: "Он никакой и плетёт интриги. Не показал результата с момента назначения. Думали его отправить в США послом, но и это рискованно".
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Напомним:
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в пятницу написал заявление об увольнении с должности.
- 22 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
- С апреля 2016 по июнь 2018 Данилюк занимал должность финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана, но его уволили из-за конфликта с Гройсманом.
- Он был одним из идеологов национализации "Приватбанка", совладельцем которого был олигарх и бывший бизнес партнер Зеленского Игорь Коломойский.
- В 2019 году суд Киева удовлетворил иск Коломойскогок Нацбанку и Кабинету министров и признал противоправным решение о национализации "Приватбанка".
- Сам Данилюк считает решение о национализации правильным. По словам Данилюка, он не общался с Коломойским после национализации и олигарх не влияет на его участие в команде президента.
- Коломойский несколько лет не жил в Украине, но вернулся в мае после инаугурации Зеленского.
- Главой офиса Зеленского стал юрист Коломойского Андрей Богдан.
- Зеленский неоднократно говорил, что Коломойский никак не влияет на его президентские решения, в то же время президент недавно провел встречу с олигархом.
Украинская правда