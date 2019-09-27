Данилюк увольняется из-за конфликта с Богданом – источник

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Пятница, 27 сентября 2019, 15:03

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об увольнении из-за конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом, который продолжается уже несколько месяцев.

Об этом Украинской правде сообщили источники в окружении главы СНБО.

В частности, Данилюк не смог смириться с методами управления "в стиле Богдана".

В свою очередь, собеседники УП в Офисе президент говорят о Данилюке как о малоэффективном менеджере: "Он никакой и плетёт интриги. Не показал результата с момента назначения. Думали его отправить в США послом, но и это рискованно".

Напомним:

  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в пятницу написал заявление об увольнении с должности.
  • 22 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
  • С апреля 2016 по июнь 2018 Данилюк занимал должность финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана, но его уволили из-за конфликта с Гройсманом. 
  • Он был одним из идеологов национализации "Приватбанка", совладельцем которого был олигарх и бывший бизнес партнер Зеленского Игорь Коломойский.
  • В 2019 году суд Киева удовлетворил иск Коломойскогок Нацбанку и Кабинету министров и признал противоправным решение о национализации "Приватбанка".
  • Сам Данилюк считает решение о национализации правильным. По словам Данилюка, он не общался с Коломойским после национализации и олигарх не влияет на его участие в команде президента.
  • Коломойский несколько лет не жил в Украине, но вернулся в мае после инаугурации Зеленского.
  • Главой офиса Зеленского стал юрист Коломойского Андрей Богдан.
  • Зеленский неоднократно говорил, что Коломойский никак не влияет на его президентские решения, в то же время президент недавно провел встречу с олигархом.

Украинская правда

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Темы: Данилюк Богдан Офис президента


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