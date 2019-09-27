Данилюк написал заявление об увольнении
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности.
Источник: Facebook страницы офиса президента и Данилюка
Дословно: "Относительно информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Президент рассмотрит его по возвращении в Киев".
Детали: Сам Данилюк информацию о своей отставке подтвердил. По его словам, он останется на работе в СНБО до решения Зеленского.
Что было раньше: По данным УП, Данилюк один из претендентов на должность посла Украины в Соединенных Штатах Америки. Он один из первых присоединился к команде Зеленского во время президентской кампании.
В июле Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заверил, что посла Украины в США "заменит очень грамотный и очень опытный посол, который будет настойчиво работать над тем, чтобы две страны стали ближе".
Зеленский также надеется, что Трамп будет доверять новому послу от Украины.
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Напоминим:
- 22 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
- С апреля 2016 по июнь 2018 Данилюк занимал должность финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана, но его уволили из-за конфликта с Гройсманом.
- Он был одним из идеологов национализации "Приватбанка", совладельцем которого был олигарх и бывший бизнес партнер Зеленского Игорь Коломойский.
- В 2019 году суд Киева удовлетворил иск Коломойского к Нацбанку и Кабинету министров и признал противоправным решение о национализации "Приватбанка".
- Сам Данилюк считает решение о национализации правильным. По словам Данилюка, он не общался с Коломойским после национализации и олигарх не влияет на его участие в команде президента.
- Коломойский несколько лет не жил в Украине, но вернулся в мае после инаугурации Зеленского.
- Главой офиса Зеленского стал юрист Коломойского Андрей Богдан.
- Зеленский неоднократно говорил, что Коломойский никак не влияет на его президентские решения, в то же время президент недавно провел встречу с олигархом.