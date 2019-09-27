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Данилюк написал заявление об увольнении

Пятница, 27 сентября 2019, 13:37
Данилюк написал заявление об увольнении

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности.

Источник: Facebook страницы офиса президента и Данилюка

Дословно: "Относительно информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент рассмотрит его по возвращении в Киев".

Детали: Сам Данилюк информацию о своей отставке подтвердил. По его словам, он останется на работе в СНБО до решения Зеленского.

Что было раньше: По данным УП, Данилюк один из претендентов на должность посла Украины в Соединенных Штатах Америки. Он один из первых присоединился к команде Зеленского во время президентской кампании.

В июле Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заверил, что посла Украины в США "заменит очень грамотный и очень опытный посол, который будет настойчиво работать над тем, чтобы две страны стали ближе".

Зеленский также надеется, что Трамп будет доверять новому послу от Украины.

Знать больше: Приватбанк, 4 президента и СНБО. Что сделал и почему уходит Александр Данилюк

Напоминим:

  • 22 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
  • С апреля 2016 по июнь 2018 Данилюк занимал должность финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана, но его уволили из-за конфликта с Гройсманом. 
  • Он был одним из идеологов национализации "Приватбанка", совладельцем которого был олигарх и бывший бизнес партнер Зеленского Игорь Коломойский.
  • В 2019 году суд Киева удовлетворил иск Коломойского к Нацбанку и Кабинету министров и признал противоправным решение о национализации "Приватбанка".
  • Сам Данилюк считает решение о национализации правильным. По словам Данилюка, он не общался с Коломойским после национализации и олигарх не влияет на его участие в команде президента.
  • Коломойский несколько лет не жил в Украине, но вернулся в мае после инаугурации Зеленского.
  • Главой офиса Зеленского стал юрист Коломойского Андрей Богдан.
  • Зеленский неоднократно говорил, что Коломойский никак не влияет на его президентские решения, в то же время президент недавно провел встречу с олигархом.

Украинская правда

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Темы: Александр ДанилюкСНБОувольнениеЗеленский
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