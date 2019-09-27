Данилюк написал заявление об увольнении
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности.
Источник: Facebook страницы офиса президента и Данилюка
Дословно: "Относительно информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Президент рассмотрит его по возвращении в Киев".
Детали: Сам Данилюк информацию о своей отставке подтвердил. По его словам, он останется на работе в СНБО до решения Зеленского.
Что было раньше: По данным УП, Данилюк один из претендентов на должность посла Украины в Соединенных Штатах Америки. Он один из первых присоединился к команде Зеленского во время президентской кампании.
В июле Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заверил, что посла Украины в США "заменит очень грамотный и очень опытный посол, который будет настойчиво работать над тем, чтобы две страны стали ближе".
Зеленский также надеется, что Трамп будет доверять новому послу от Украины.
Напоминим:
- 22 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
- С апреля 2016 по июнь 2018 Данилюк занимал должность финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана.
- Он был уволен с должности министра финансов из-за конфликта с Гройсманом. Именно по представлению премьера Верховная Рада приняла соответствующее решение.
- Сам министр заявлял, что причина его увольнения состоит в его отказе раздавать деньги на проекты депутатов.
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