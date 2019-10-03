Рада дала 3 месяца на доработку ветированного Зеленским Избирательного кодекса
Верховная Рада дала три месяца комитету на работу с предложениями президента Владимира Зеленского к Избирательному кодексу, который глава государства ветировал.
Такое решение поддержали 270 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг, передает "Интерфакс-Украина".
Перед голосованием заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти Алина Загоруйко заявила, что документ комплексный и его нужно качественно прописать.
"Мы сегодня по сути не рассматриваем Избирательный кодекс. Поскольку это очень комплексный документ, для того чтобы мы могли качественно его прописать, учесть все предложения президента Украины, мы просим Верховную Раду продолжить сроки повторного рассмотрения", - сказала она.
Она отметила, что комитет просит отвести на работу с документом 90 дней.
Предыстория:
- В сентябре президент Украины Владимир Зеленский вернул на повторное рассмотрение Верховной Раде Избирательный кодекс со своими предложениями.
- В предложениях президента в Избирательный кодекс указано, что он "содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины".
- 11 июля Верховная Рада приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса, который предусматривает открытые списки.
- За проект закона №3112-1 проголосовали проголосовали 230 нардепов, при необходимых 226.
- 27 августа спикер ВР 8 созыва Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс, который предусматривает открытые списки.
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