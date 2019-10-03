Рада дала 3 месяца на доработку ветированного Зеленским Избирательного кодекса

Верховная Рада дала три месяца комитету на работу с предложениями президента Владимира Зеленского к Избирательному кодексу, который глава государства ветировал.

Такое решение поддержали 270 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

Перед голосованием заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти Алина Загоруйко заявила, что документ комплексный и его нужно качественно прописать.

"Мы сегодня по сути не рассматриваем Избирательный кодекс. Поскольку это очень комплексный документ, для того чтобы мы могли качественно его прописать, учесть все предложения президента Украины, мы просим Верховную Раду продолжить сроки повторного рассмотрения", - сказала она.

Она отметила, что комитет просит отвести на работу с документом 90 дней.

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