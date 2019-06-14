АРМА отдает "Межигорье" фирме с фиктивной историей управления - "Схемы"

Фирма "Скомпани", победившая тендер на управление арестованной резиденцией "Межигорье", проведенный Агентством по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, придумала историю своей хозяйственной деятельности.

Об этом стало известно из расследования программы "Схемы: коррупция в деталях" "Армагеддон для" Межигорье ".

Отмечается, что журналисты "Схем" проанализировали налоговые финансовые отчеты компании.

"В 2015-2017 годах компания не получала никаких доходов. В 2018 году доход "Скомпани" составил 112 тыс. гривен. Эти деньги компания не заработала непосредственной бизнес-деятельностью: чуть больше 40 000 она взяла в кредит (они обозначены в отчетности как "текущие обязательства"), а еще 51 500 - деньги собственников, которые они вложили в уставный капитал "Скомпани" ", - обнаружили расследователи.

Кроме того, сообщается, что представители "Скомпани" упоминали об участии компании в аукционах на управление объектами "Укрпочты".

" "Схемы" обратились к "Укрпочте" с запросом - какими именно объектами управляет "Скомпани". В госпредприятии ответили, что такая компания никогда не принимала участия в аукционах на управление имуществом госпредприятия", - рассказали журналисты.

Они также отметили, что победитель тендера назвал своих партнеров, но связи фирмы с ними оказались фиктивными.

" "Скомпани" указала ряд партнеров, которые будут привлечены к управлению "Межигорьем", среди которых украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, благотворительная ярмарка "Кураж базар", фонд "Жизнелюб" и другие. "Схемы" связались с ними напрямую и выяснили, что никаких официальных договоренностей между ними и "Скомпани" не существует", - сообщили в расследовании.

Напомним: