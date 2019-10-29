На Всеукраинском съезде избрали одну из трех судей КС

На Всеукраинском съезде судей делегаты выбирают трех судей Конституционного Суда. Наибольшее количество голосов получила Галина Юровская.

Источник: руководитель пресс-службы Государственной судебной администрации Андрей Лысенко в Facebook

Детали: За Юровскую проголосовали 145 из 274 делегатов.

Во второй тур 30 октября попали Александр Коровайко (106 голосов), Петр Филюк (98 голосов), Оксана Грищук (76 голосов), Александр Прокопенко (61 голос).

Судей избирают путем тайного голосования.

Всего было 16 претендентов, которых Совет судей отобрал по результатам собеседования и рассмотрения анкет.

Узнать больше: Кто хочет контролировать Конституционный Суд?

Конституционный Суд Украины: когда ждать изменений