На Всеукраинском съезде избрали одну из трех судей КС

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Вторник, 29 октября 2019, 23:42

На Всеукраинском съезде судей делегаты выбирают трех судей Конституционного Суда. Наибольшее количество голосов получила Галина Юровская.

Источник: пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook

Детали: За Юровскую проголосовали 145 из 274 делегатов.

Во второй тур 30 октября попали Александр Коровайко (106 голосов), Петр Филюк (98 голосов), Оксана Грищук (76 голосов), Александр Прокопенко (61 голос).

Судей избирают путем тайного голосования.

Всего было 16 претендентов, которых Совет судей отобрал по результатам собеседования и рассмотрения анкет.

 
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Украинская правда
Темы: КС


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