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Хищение оборонки: ГПУ сняла с экс-детектива НАБУ подозрение в саботаже следствия

Четверг, 31 октября 2019, 20:53

Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении экс-детектива Национального антикоррупционного бюро Евгения Завгороднего, подозреваемого в сокрытии преступления в ходе расследования хищений в "Укроборонпроме".

Источник: ответ Генпрокуратуры на запрос "Украинской правды", Евгений Завгородний в Facebook

Дословно: "...Принято решение о закрытии уголовного производства в отношении бывшего детектива НАБУ в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.396 Уголовного кодекса".

Детали: Прокурор закрыл производство в отношении Завгороднего еще 21 октября, но, как следует из документа Генпрокуратуры, ГБР продолжает досудебное расследование по делу о сокрытии преступления.

В то же время, 31 октября на странице Facebook Завгородний написал, что 31 октября получил по почте постановление о закрытии дела.

Экс-детектив также отметил, что "безосновательно обвинен в совершении преступления, которого не совершал".

Предыстория:

  • 6 июня руководство Генпрокуратуры, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Госбюро расследований заявляло о бездеятельности Национального антикоррупционного бюро в расследовании дела о хищениях в "Укроборонпроме".
  • По словам на то время генпрокурора Юрия Луценко, в середине 2016 года главный военный прокурор Анатолий Матиос передал руководителю главного подразделения детективов НАБУ Андрею Калужинскому и директору НАБУ Артему Сытнику папку с 87 страницами переписки между участниками сделок "Оптимаспецдетали".
  • По словам замдиректора ГБР Ольги Варченко, в том же году в НАБУ назначили экспертизу, но она почему-то была отозвана.
  • Как следствие, детективу НАБУ Завгороднему сообщили о подозрении по ч.1 ст. 396 УК (сокрытие преступления).
  • По данным из открытых источников Завгородний уволился из НАБУ в июне 2017 года.

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Темы: ГенпрокуратураНАБУУкроборонпром
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