У пострадавших в аварии самолета под Львовом многочисленные переломы, их стабилизируют

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Пятница, 4 октября 2019, 14:18

Трое пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-12 в пятницу утром находятся в тяжелом состоянии, двое из них уже прооперированы в городской клинической больнице №8 г. Львов.

Об этом сообщил заместитель главного врача по хирургической работе больницы Игорь Стояновский, передает "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сейчас двое пациентов прооперированы, остаются в отделении неотложной помощи. Еще один пациент, состояние которого тяжелое, сейчас в операционной. Он нуждался в большем количестве дополнительных обследований и хирургических вмешательств. На помощь мы вызвали еще специалистов из областной больницы. У всех пациентов есть сочетанные травмы: скелетные травмы, перелом плечевой кости, перелом костей таза с вывихом. У третьего пациента многочисленные повреждения - черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, также открытый перелом конечности", - рассказал он.

"Всем пациентам оказывается необходимая помощь. После стабилизации состояния все будут повторно осмотрены, проведем дополнительные обследования. Делаем все возможное, чтобы стабилизировать всех пострадавших", - сказал Стояновский.

Напомним:

  • 4 октября, около 7.10 при заходе на посадку исчез с радара транспортный самолет Ан-12.
  • За двадцать минут один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку.
  • В 7:46 самолет Ан-12 обнаружили на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого в Пустомытовском районе.
  • По предварительным данным, погибли 5 человек, еще трое получили травмы.
  • Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил, что самолет мог совершить аварийную посадку вблизи Львова из-за ошибки пилота или нехватки горючего, полиция открыла уголовное производство.

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Темы: авария авиа Львов


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