У пострадавших в аварии самолета под Львовом многочисленные переломы, их стабилизируют

Трое пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-12 в пятницу утром находятся в тяжелом состоянии, двое из них уже прооперированы в городской клинической больнице №8 г. Львов.

Об этом сообщил заместитель главного врача по хирургической работе больницы Игорь Стояновский, передает "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сейчас двое пациентов прооперированы, остаются в отделении неотложной помощи. Еще один пациент, состояние которого тяжелое, сейчас в операционной. Он нуждался в большем количестве дополнительных обследований и хирургических вмешательств. На помощь мы вызвали еще специалистов из областной больницы. У всех пациентов есть сочетанные травмы: скелетные травмы, перелом плечевой кости, перелом костей таза с вывихом. У третьего пациента многочисленные повреждения - черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, также открытый перелом конечности", - рассказал он.

"Всем пациентам оказывается необходимая помощь. После стабилизации состояния все будут повторно осмотрены, проведем дополнительные обследования. Делаем все возможное, чтобы стабилизировать всех пострадавших", - сказал Стояновский.

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