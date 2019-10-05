Стало известно имя погибшего на Донбассе воина

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Суббота, 5 октября 2019, 13:03

4 октября в результате вражеского обстрела на одной из передовых позиций погиб старший солдат 1 отдельной танковой Северской бригады Олег Ременный.

Источник: 1 отдельная танковая Северская бригада в Facebook

Дословно: "Олег из Шполы, что в Черкасской области, был призван на службу в 2017 году механиком-водителем разведывательной роты 1 отдельной танковой Северской бригады, и с первых дней вместе с бригадой защищал границы страны на Донбассе".

Детали: Сообщается, что Ременному было 33 года.

Что было раньше: По данным пресс-центра ООС, 4 октября на Донбассе в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе


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