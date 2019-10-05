Хмельницкий облсовет выступил против "формулы Штайнмайера"

Хмельницкий облсовет принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде относительно недопущения реализации "формулы Штайнмайера".

Источник: сайт Хмельницкого областного совета

Детали: На заседании в субботу, в котором приняли участие 44 депутата облсовета, обращение было поддержано единогласно.

Отмечается, что инициаторами принятия обращения к руководству государства стали группа депутатов облсовета и представители ряда общественных организаций.

В пленарном заседании 28-й внеочередной сессии приняли участие руководство облгосадминистрации, силовых структур области, руководители структурных подразделений исполнительного аппарата областного совета, представители местных средств массовой информации.

Дословно: "Мы, депутаты Хмельницкого областного совета, от имени наших избирателей категорически против реализовать так называемую "формулу Штайнмайера", по которой, согласно Минских соглашений, вводится особый статус Донбасса".

Депутаты требуют: "Ни при каких условиях не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям ни через называемую "формулу Штайнмайера", ни путем внесения изменений в законодательство Украины".

"Проводить выборы в органы местного самоуправления на временно оккупированных территориях только после полной деоккупации, восстановления границ вместо линии разграничения, завершения административно-территориальной реформы и полной перепаспортизации всего населения, проведенной путем проверки каждого человека на наличие гражданства других государств, на сотрудничество с оккупационным московским режимом, на лояльность к Украине и соответствие статуса гражданина Украины.

В случае дальнейшего обострения ввести реальное, а не "фейковое", как в декабре 2018 года, военное положение в прифронтовых территориях и полную экономическую, энергетическую, ресурсную и транспортную блокаду временно оккупированных территорий, которую держать до полной деоккупации этих территорий.

Разорвать дипломатические отношения, а также все международные договора с РФ и не возобновлять их до полной деоккупации Московией всех украинских территорий".

"Отвод сил и средств Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских правоохранительных органов специального назначения Министерства внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, разведывательных органов Украины от границ временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях считаем недопустимым".

Что было ранее: Перед этим с протестом против реализации "формулы Штайнмайера" выступил Львовский областной совет и Ивано-Франковский областной совет, а также Сумской и Кропивницкий горсоветы.