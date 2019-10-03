Ивано-Франковский облсовет взбунтовался против решения Зеленского

Ивано-Франковский областной совет выступили против реализации "формулы Штайнмайера", которую согласовал президент Владимир Зеленский.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Первый заместитель председателя областного совета Василий Гладий заявил, что облсовет выступает "против реализации так называемой "формулы Штайнмайера", по которой в соответствии с "Минскими соглашениями" вводится особый статус оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей".

"Анонсированный 1 октября 2019 Президентом Украины Владимиром Зеленским документ, подписанный участниками трехсторонней контактной группы в Минске, является скрытой сдачей национальных интересов Украины, угрожает безопасности и территориальной целостности нашего государства и является фактической капитуляцией Украины в российско-украинской войне и не гарантирует установления мира даже на условиях Путина", - сказал он.

В обращении депутаты призвали президента, Верховную Раду, Кабмин не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям, проводить выборы в местные советы только после полной деоккупации указанных территорий, не разменять интересы государства на "призрачный мир".

Отметим, что в среду свой протест выразил Львовский областной совет.

Напомним:

В четверг Зеленский в своем обращении заявил, что выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству.

1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.