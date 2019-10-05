Горсовет Кропивницкого тоже против "формулы Штайнмайера"

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Суббота, 5 октября 2019, 11:11

Городской совет Кропивницкого обратился к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде с предостережением относительно имплементации так называемой "формулы Штайнмайера".

Источник: сайт Кропивницкого горсовета

Дословно: "Мы, депутаты городского совета Кропивницкого, решительно предостерегаем от попытки использования так называемой "формулы Штайнмайера", что может привести к потере украинской государственности и территориальной целостности страны".

Детали: Обращение было принято 4 октября на внеочередном заседании горсовета.

Депутаты городского совета также призвали прекратить практику принятия судьбоносных для страны решений без учета мнения общества и предложили руководству государства организовать Национальный круглый стол для выработки совместной общегосударственной стратегии на переговорах относительно российской агрессии в Украине и дальнейшей судьбы оккупированных территорий.

Кроме того, в обращении содержится призыв к патриотическим силам в парламенте заблокировать принятие новой редакции и не продлевать действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" без широкого обсуждения в институтах гражданского общества.

Также депутаты просят не допустить проведения местных выборов на временно оккупированных территориях до момента полного вывода российских оккупационных войск с территории Украины, разоружения незаконных вооруженных формирований, восстановления контроля над границей Украины государственной пограничной службой, обеспечения переходного периода сроком не менее одного года для восстановления институтов государственной власти и полноценной работы украинских СМИ.

Отдельным пунктом обращения оговаривается не допустить отвода Вооруженных Сил Украины с укрепленных позиций.

Что было ранее: Перед этим с протестом против реализации "формулы Штайнмайера" выступил Львовский областной совет и Ивано-Франковский областной совет, а также Сумской горсовет.

Предыстория:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.
  • Под документом, по которому после выборов на Донбассе вступит в силу закон о статусе оккупированных сейчас территорий, стоят подписи представителей Украины и России в ТКГ – Леонида Кучмы и Бориса Грызлова, представителей ОРДО и ОРЛО – Наталии Никоноровой и Владислава Дейнего, а также представителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика.
  • 3 октября Зеленский подчеркнул, что выборы на пока неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству.

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Темы: Кропивницкий Донбасс


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