Сумской горсовет: "Формула Штайнмайера" легитимизирует оккупацию

Депутаты Сумского горсовета выступают за недопущение имплементации "формулы Штайнмайера" и направили соответствующее обращение президенту Владимиру Зеленскому.

Источник: "Укринформ" с заседания внеочередной сессии горсовета Сум

Дословно: "Мы, депутаты Сумского городского совета, решительно отрицаем попытки через реализацию так называемой "формулы Штайнмайера" разменять перспективы украинской государственности на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором, что вновь сделает Украину частью России.

По нашему мнению, намерения по реализации так называемой "формулы Штайнмайера" являются явной сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне".

Детали: По убеждению депутатов, вследствие реализации "формулы Штайнмайера" Украина получит именно легитимизацию и длительное консервирование террористических оккупационных администраций в отдельных районах Донецкой и Луганской областей через проведенные выборы.

"Учитывая поведение оккупационных войск и действия официального Кремля, нет никаких причин считать, что произойдет установление реального контроля над всем участком российско-украинской границы", – говорится в обращении горсовета.

"В дальнейшем проведение последующих выборов в украинский парламент на этих территориях окончательно закрепит присутствие представителей террористических оккупационных администраций во власти на национальном уровне. Все вышеуказанное станет возможным после имплементации нового законодательства об особом статусе и внесении изменений в Конституцию Украины", – заявили сумские депутаты.

"В итоге, вместе с параллельным ослаблением международных санкций в отношении Российской Федерации, это будет означать победу России и поражение Украины", – полагают они.

Депутатский корпус Сумского горсовета призывает все патриотические силы, представленные в Верховной Раде, заблокировать принятие новой редакции и не допустить продолжения действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", известный также как "закон об особом статусе Донбасса".

Кроме того, депутаты призывают президента разорвать дипломатические отношения с РФ и не возобновлять их до полной деоккупации всех украинских территорий, добиться реальных шагов в поддержку Украины от государств, которые декларировали безопасность и неприкосновенность ее границ в обмен на отказ от ядерного оружия.

Также Сумской горсовет требует от главы государства "прекратить практику принятия судьбоносных для Украины решений без учета мнения общества за его спиной".

Депутаты предлагают руководству государства и ведущим политическим силам организовать Национальный круглый стол для выработки совместной общегосударственной стратегии на переговорах о российской агрессии на востоке Украины и судьбе временно оккупированных территорий.

За обращение в этой редакции проголосовали 23 городские избранника из 23 присутствующих в сессионном зале. Проигнорировали внеочередную сессию в полном составе фракции "Оппозиционного блока" и "Самопомочи".