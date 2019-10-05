КНДР заявила о провале переговоров с США о ядерном разоружении

КНДР обвинила Вашингтон в срыве переговоров на рабочем уровне по ядерному разоружению, которые 5 октября начались в Швеции.

Источник: Yonhap News Agency со ссылкой на представителя переговорной группы КНДР Ким Мен Гила

Детали: Представитель северокорейской делегации заявил, что Соединенные Штаты приехали на переговоры "с пустыми руками".

Дословно: "Переговоры не оправдали наших ожиданий и сорвались. Я очень недоволен. Все потому, что США не отвергли свою старую позицию. Мы уже четко объяснили США, какой метод расчета нужен и предоставили им достаточно времени, но США приехали на переговоры с пустыми руками, и это, в конце концов, показывает, что они не готовы решать этот вопрос", - заявил Гил.

По его словам, Гил сообщил представителям США, что КНДР может начать дискуссию о "следующей фазе" мер по денуклеаризации, если США дадут "искренний" ответ на предыдущие меры КНДР, такие как введенный мораторий на ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет.

"США повысили (свои - ред.) ожидания. Но это ни к чему не привело, сильно нас расстроило и подорвали нашу заинтересованность в переговорах", - добавил Гил.

Напомним,