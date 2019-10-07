В "Слуге народа" объяснили, почему выборы в ОРДЛО выгодны Украине

Выборы на оккупированной территории Донбасса выгодны Украине хотя бы потому, что после них Киев получит хоть каких-то представителей, с которыми сможет вести диалог.

Источник: нардеп фракции "Слуга народа" Богдан Яременко в интервью РБК-Украина.

Прямая речь: "При всей сложности проведения выборов после деоккупации, у них есть логика. Даже если мы не признаем результаты выборов, мы поймем, насколько представительной является местная власть. Это раскроет определенное поле игры для Украины".

"Мы получим хотя бы каких-то представителей, к которым мы сможем относиться хоть немножко (длинная пауза, – ред.) терпимо, и с которыми мы сможем позволить себе какие-то формы диалога. В отличие от тех московских назначенцев, которых нам подсовывают сегодня в качестве "лидеров" ДНР/ЛНР"".

Детали: Яременко также не исключил, что итоги выборов в результате вмешательства Москвы могут вообще не иметь никакого значения для Украины.

Но в случае позитивного сценария Украина получит какие-то органы местной власти, с которыми сможет обсуждать бытовые вопросы, вроде ремонта коммуникаций и т. п.

"Слуга народа" отметил, что на сегодня любой контакт с представителями т. н. "ДНР/ЛНР" создает для украинской власти "огромные политические трудности".

На вопрос, есть ли шанс на выборах на Донбассе для украинских сил, Яременко напомнил, что ему подобное говорили в июне, когда речь шла о его участии в выборах в мажоритарном округе в Киеве против очень сильного оппонента от националистической силы.

Он отметил, что "потенциал Зеленского и его партии не стоит недооценивать" и добавил, что они будут бороться.

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