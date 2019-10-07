Прокуратура открыла дело о выдворении Саакашвили из Украины

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Понедельник, 7 октября 2019, 12:06

Главная военная прокуратура расследует выдворение из Украины бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в феврале 2018 года

Источник: пресс-служба Главной военной прокуратуры

Дословно: "Во Главную военную прокуратуру поступило заявление от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Заявление о похищении и насильственных действиях в отношении Саакашвилли и незаконном его перемещении через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018 года"

Детали: По заявлению Саакашвили прокуратура открыла уголовное производство.

Напоминаем:

  • Экс-глава Одесской ОГА, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили во время президентства Петра Порошенко в феврале 2018 года был выдворен из страны с запретом въезда до февраля 2021 года.
  • 28 мая новый президент Владимир Зеленский внес изменения в указ Порошенко и вернул гражданство Саакашвили.
  • 21 июня Печерский райсуд Киева признал факт непрерывного проживания Саакашвили в Украину в течение 5 лет, что позволило ему баллотироваться в народные депутаты на досрочных парламентских выборах.

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Темы: Саакашвили прокуратура Порошенко


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