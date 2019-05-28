Саакашвили отреагировал на возвращенное ему гражданство
Вторник, 28 мая 2019, 16:49
Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михеил Саакашвили поблагодарил украинского лидера Владимира Зеленского за указ о восстановлении его гражданства Украины.
Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.
"Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!" - написал Саакашвили.
Во вторник утром в эфире телеканала UA:Перший Саакашвили сказал, что ждет соответствующих действий юристов Администрации нового президента, чтобы законно вернуться в Украину.
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Без Михо. Что происходит в партии Саакашвили после его депортации
Напомним:
- 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.
- Ранее лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый обратился к Зеленскому с призывом отменить указ Порошенко и восстановить украинское гражданство Саакашвили.
- 22 мая адвокат экс-губернатора Одесской области Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что передал в Администрацию президента обращение Саакашвили, в котором он просит вернуть ему гражданство Украины.
- 21 апреля экс-президент Грузии лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что обратился к уполномоченным органам власти в Украине с просьбой снять ограничения на его въезд в Украину.
- В ответ государственная пограничная служба отметила, что Саакашвили не имеет оснований для законного въезда на территорию Украины.
- Комментируя это, Саакашвили заявил: "Пока Порошенко президент, я и не ожидал от Пограничной службы другого ответа. Ничего, еще немного потерплю после стольких месяцев ожидания".
- Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года.
- Политику запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.
- Саакашвили оформил в Нидерландах удостоверение личности, что дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.
- Саакашвили также заявлял, что вернется в Грузию, а также предложил президенту вернуть ему грузинское гражданство.
Украинская правда