Саакашвили отреагировал на возвращенное ему гражданство

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михеил Саакашвили поблагодарил украинского лидера Владимира Зеленского за указ о восстановлении его гражданства Украины.

Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

"Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!" - написал Саакашвили.

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