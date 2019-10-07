Россия экстрадировала украинского кикбоксера, подозреваемого в убийстве

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Понедельник, 7 октября 2019, 20:01

Россия экстрадировала подозреваемого в убийстве украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика, суд арестовал его на 2 месяца.

Источник: комментарий пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежды Максимец "Украинской правде"

Детали: Максимец объясняет, что процесс возвращения Оленчика длился с начала года. 15 февраля 2019 года Генеральная прокуратура Украины направила в РФ запрос о выдаче подозреваемого для привлечения его к уголовной ответственности. 2 августа этот запрос был удовлетворен. С тех пор продолжался процесс экстрадиции, который завершился на прошлой неделе.

Прямая речь: "На сегодня Соломенский районный суд столицы удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №9 о взятии его под стражу сроком на 60 дней без права на залог.

Своей вины в инкриминируемом преступлении подозреваемый не признает, но проведенными следственными действиями и экспертизами подтверждается его причастность к этому преступлению".

Что было ранее: В январе 2019 года сотрудники Интерпола задержали в Петербурге украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика, который находился в международном розыске по делу об убийстве и угоне автомобиля в Киеве.

Предыстория:

  • 24 летний уроженец Черкасской области двукратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Европы и пятикратный чемпион Украины по тайскому боксу Оленчик был беглецом с 2017 года.
  • В октябре 2017 года в Киеве он познакомился с финансовым директором фармацевтической компании. По данным следствия, Оленчик вступил с ним в половую связь, во время которого задушил полотенцем. После этого он замотал в простыни тело убитого, оставил на кровати и беспрепятственно завладел деньгами, телефонами и электронным ключом замка зажигания от автомобиля.
  • Когда финансовый директор не пришел на работу, коллеги поехали к нему домой, взломали дверь и нашли тело.

Валентина Романенко, УП

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Темы: убийство прокуратура


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