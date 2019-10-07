Россия экстрадировала украинского кикбоксера, подозреваемого в убийстве

Россия экстрадировала подозреваемого в убийстве столичного предпринимателя - украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика, суд арестовал его на 2 месяца.

Источник: комментарий пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежды Максимец "Украинской правде"

Детали: Максимец объясняет, что процесс возвращения Оленчика длился с начала года. 15 февраля 2019 года Генеральная прокуратура Украины направила в РФ запрос о выдаче подозреваемого для привлечения его к уголовной ответственности. 2 августа этот запрос был удовлетворен. С тех пор продолжался процесс экстрадиции, который завершился на прошлой неделе.

Прямая речь: "На сегодня Соломенский районный суд столицы удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №9 о взятии его под стражу сроком на 60 дней без права на залог.

Своей вины в инкриминируемом преступлении подозреваемый не признает, но проведенными следственными действиями и экспертизами подтверждается его причастность к этому преступлению".

Что было ранее: В январе 2019 года сотрудники Интерпола задержали в Петербурге украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика, который находился в международном розыске по делу об убийстве и угоне автомобиля в Киеве.

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