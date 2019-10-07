Портнов, суливший арест Пашинскому, говорит: Порошенко следующий
Экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, который, по его словам, стоит за подозрением арестованному экс-нардепу Сергею Пашинскому, обещает такую же участь пятому президенту Петру Порошенко.
Портнов дословно: "Петр Порошенко, надеюсь, Вам понятно сегодняшнее решение суда по Пашинскому.
Мы будем продолжать формировать вокруг Вас уголовную повестку и обьяснять людям структуру каждого Вашего преступления
Мы будем делать всё, чтобы у властей не осталось другого выхода и Вы стали следующим клиентом следственного изолятора".
Этому предшествовало решение суда о безальтернативном аресте экс-нардепа Сергея Пашинского.
4 октября Портнов признал, что он "абсолютно официально стоит по подозрению фигуранту".
По его словам, это его адвокаты "подают ходатайство, жалобы, заявления и почти три года ведут в отношении него (Пашинского - ред.) судебные процессы".
Предыстория:
- 31 декабря 2016 года Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области ранил из пистолета гражданина Химикуса. Депутат заявил, что напал именно Химикус, хотя тот утверждал обратное.
- 26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского, заявляя, что не нашла в его действиях состава преступления.
- 4 октября следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.
- Пашинский назвал возобновление уголовного дела в отношении него "местью" Портнова.
- По возвращении в Украину 19 мая Портнов анонсировал "десятки заявлений о преступлениях Порошенко".