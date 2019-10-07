Портнов, суливший арест Пашинскому, говорит, Порошенко следующий

Экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, который, по его словам, стоит за подозрением арестованному экс-нардепу Сергею Пашинскому, обещает такую ​​же участь пятому президенту Петру Порошенко.

Портнов дословно: "Петр Порошенко, надеюсь, Вам понятно сегодняшнее решение суда по Пашинскому.

Мы будем продолжать формировать вокруг Вас уголовную повестку и обьяснять людям структуру каждого Вашего преступления

Мы будем делать всё, чтобы у властей не осталось другого выхода и Вы стали следующим клиентом следственного изолятора".

Этому предшествовало решение суда о безальтернативном аресте экс-нардепа Сергея Пашинского.

4 октября Портнов признал, что он "абсолютно официально стоит по подозрению фигуранту".

По его словам, это его адвокаты "подают ходатайство, жалобы, заявления и почти три года ведут в отношении него (Пашинского - ред.) судебные процессы".

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