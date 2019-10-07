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Портнов, суливший арест Пашинскому, говорит: Порошенко следующий

Понедельник, 7 октября 2019, 21:48

Экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, который, по его словам, стоит за подозрением арестованному экс-нардепу Сергею Пашинскому, обещает такую ​​же участь пятому президенту Петру Порошенко.

Портнов дословно: "Петр Порошенко, надеюсь, Вам понятно сегодняшнее решение суда по Пашинскому.

Мы будем продолжать формировать вокруг Вас уголовную повестку и обьяснять людям структуру каждого Вашего преступления

Мы будем делать всё, чтобы у властей не осталось другого выхода и Вы стали следующим клиентом следственного изолятора".

Этому предшествовало решение суда о безальтернативном аресте экс-нардепа Сергея Пашинского.

4 октября Портнов признал, что он "абсолютно официально стоит по подозрению фигуранту".

По его словам, это его адвокаты "подают ходатайство, жалобы, заявления и почти три года ведут в отношении него (Пашинского - ред.) судебные процессы".

Предыстория:

  • 31 декабря 2016 года Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области ранил из пистолета гражданина Химикуса. Депутат заявил, что напал именно Химикус, хотя тот утверждал обратное.
  • 26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского, заявляя, что не нашла в его действиях состава преступления.
  • 4 октября следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.
  • Пашинский назвал возобновление уголовного дела в отношении него "местью" Портнова.
  • По возвращении в Украину 19 мая Портнов анонсировал "десятки заявлений о преступлениях Порошенко".

Украинская правда

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Темы: ПортновПорошенкоПашинский
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