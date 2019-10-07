Портнов, суливший арест Пашинскому, говорит, Порошенко следующий

1564 просмотра
Понедельник, 7 октября 2019, 21:48

Экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, который стоит за подозрением арестованному экс-нардепу Сергею Пашинскому, обещает такую ​​же участь пятому президенту Петру Порошенко.

Портнов дословно: "Петр Порошенко, надеюсь, Вам понятно сегодняшнее решение суда по Пашинскому.

Мы будем делать всё, чтобы у властей не осталось другого выхода и Вы стали следующим клиентом следственного изолятора".

Этому предшествовало решение суда о безальтернативном аресте экс-нардепа Сергея Пашинского.

4 октября Портнов признал, что он "абсолютно официально стоит по подозрению фигуранту".

По его словам, это его адвокаты "подают ходатайство, жалобы, заявления и почти три года ведут в отношении него (Пашинского - ред.) судебные процессы".

Предыстория:

  • 31 декабря 2016 года Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области ранил из пистолета гражданина Химикуса. Депутат заявил, что напал именно Химикус, хотя тот утверждал обратное.
  • 26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского, заявляя, что не нашла в его действиях состава преступления.
  • 4 октября следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.
  • Пашинский назвал возобновление уголовного дела в отношении него "местью" Портнова.
  • По возвращении в Украину 19 мая Портнов анонсировал "десятки заявлений о преступлениях Порошенко".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Портнов Порошенко Пашинский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Порошенко о вероятности сесть в тюрьму: Я ничего не боюсь 21 сентября 2019, 23:55
Порошенко говорит, что в ГБР его спрашивали о моряках и Привате. У Трубы опровергают 13 сентября 2019, 12:53
ГПУ сообщила Канаде, что оснований для санкций в отношении Портнова больше нет 26 августа 2019, 15:56
Все новости
Главные новости
Суд отправил Пашинского под арест
Штайнмайер рассказал, что содержит "формула Штайнмайера"
"Слуга народа": Не надо говорить о капитуляции — она уже произошла
Кремль говорит, что не может гарантировать отвод войск на Донбассе
Все новости
еда

8 мест, которые стоит посетить в Европе, если вы любите вкусно поесть

здоровье

6 советов, которые помогут сохранить зрение

комиксы

12 удивительных фактов о мире в рисунках

Поиск по сайту
Архив
Весь архів