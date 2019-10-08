Баканов дал высокую должность экс-сбушнику, причастному к акции под домом Шабунина

Глава СБУ Иван Баканов назначил на должность первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности экс-сотрудника этого же департамента Романа Матковского, которого СМИ называли причастным к организации акции под домом антикоррупционного активиста Виталия Шабунина.

Источник: программа "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA:Первый").

Прямая речь Матковского: "Врать не буду – информация соответствует действительности. Назначили на выходных. Меня пригласили. Та команда, с которой мы работали, когда началась война в сложное время для Украины. Проходил полную проверку, с полиграфом, все как надо".

Детали: На вопрос, не помешала ли назначению его причастность к организации акции под домом Шабунина, Матковский ответил, что "к акции под домом Шабунина имеет отношение ровно столько, сколько имеет". Он также добавил, что квадрокоптер на акции был его, а вся акция – нет.

Департамент защиты национальной государственности, согласно описанию на сайте СБУ, отвечает за защиту государственного суверенитета, предупреждение угроз интересам государства и безопасности граждан Украины, противодействие разжиганию вражды на межнациональной и религиозной почве, блокировку проплаченных акций и поиск телефонных террористов.

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