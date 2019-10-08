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Баканов дал высокую должность экс-сбушнику, причастному к акции под домом Шабунина

Вторник, 8 октября 2019, 14:43
Фото с Facebook Матковского

Глава СБУ Иван Баканов назначил на должность первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности экс-сотрудника этого же департамента Романа Матковского, которого СМИ называли причастным к организации акции под домом антикоррупционного активиста Виталия Шабунина.

Источник: программа "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA:Первый").

Прямая речь Матковского: "Врать не буду – информация соответствует действительности. Назначили на выходных. Меня пригласили. Та команда, с которой мы работали, когда началась война в сложное время для Украины. Проходил полную проверку, с полиграфом, все как надо". 

Детали: На вопрос, не помешала ли назначению его причастность к организации акции под домом Шабунина, Матковский ответил, что "к акции под домом Шабунина имеет отношение ровно столько, сколько имеет". Он также добавил, что квадрокоптер на акции был его, а вся акция – нет.

Департамент защиты национальной государственности, согласно описанию на сайте СБУ, отвечает за защиту государственного суверенитета, предупреждение угроз интересам государства и безопасности граждан Украины, противодействие разжиганию вражды на межнациональной и религиозной почве, блокировку проплаченных акций и поиск телефонных террористов.

Предыстория:

  • 9 апреля 2017 года под домом председателя антикоррупционной организации "ЦПК" Виталия Шабунина прошел пикет, в организации которого Шабунин обвинял заместителя главы СБУ Павла Демчину.
  • "Схемы" обнаружили, что на заказную акцию протеста под домом Шабунина сотрудники СБУ выезжали прямо из-под здания СБУ, действовали слаженно с митингующими, которых дождались на метро "Славутич" и кортежем поехали к дому активиста.
  • А видеосъемкой акции с дрона на месте событий руководил непосредственно сотрудник Департамента защиты национальной государственности СБУ Роман Матковский.
  • Впоследствии Матковский заявил, что специально следил за акцией под домом Шабунина, чтобы выйти на организаторов проплаченных акций в Киеве.
  • В июне 2017 года Романа Матковского отстранили от должности, а затем уволили, хотя нарушений в его действиях СБУ не нашла.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУБакановЦПК
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